João Lucas revela desejo de aumentar família com Sasha: 'Sonho muito'

João Lucas esteve na TV CARAS e revelou um desejo de aumentar a família com Sasha Meneghel e reforçou que é uma questão de tempo e momento; saiba tudo

O cantor João Lucasesteve no estúdio da TV CARAS e revelou qual seria seu sonho para além da carreira artística. Ele reforçou que o maior desejo fora deste âmbito é aumentar a sua família com Sasha Meneghel e pontuou que é "uma questão de tempo e de momento".

Durante a entrevista, João pontuou que sonha muito com a possibilidade de ser pai e isto entra em sua vida até mesmo de forma inconsciente. Ele contou: "Sonho muito em ser pai, tenho muito essa vontade. Até dormindo, sonho com filho. É meu, como da Sasha também. A gente tem isso num lugar muito especial da nossa família."

Tempo

O cantor também fez questão de dizer que o momento perfeito para a gravidez acontecer também depende de Sasha. João aproveitou para destacar a admiração que sente pela esposa e pela forma como ela cuida da marca de roupas dela, a Mondepars: "É uma questão de melhor tempo e momento também para ela, afinal de contas, ela que vai gerar, então ela que vai ter a gestação e é uma decisão muito importante. Ela está num momento da carreira dela de muito trabalho e ela é uma pessoa muito mão na massa, sai cedo, volta tarde, desenha todos os dias."

Sonho antigo

No passado, quem também revelou o desejo de ver Sasha aumentar a família foi Xuxa Meneghel. A eterna rainha dos baixinhos disse na coletiva de lançamento do seu documentário: "Sem pressão para a minha filha, eu estou com muita vontade de ser avó. Não vou pressionar, acho que ela tem que fazer no momento certo, mas eu queria muito que os meus netos tivessem a possibilidade de ver a minha história através do documentário".

Já para a Glamour, Sasha também disse que tem o desejo de ser mãe, mas que o momento precisa ser ideal. Sobre a fala de Xuxa, ela disse que não se sente pressionada e acha "natural e bonitinho" o desejo dela e da mãe de João em serem avós: "Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida. (...) Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho."

Leia também: João Lucas abre o jogo sobre apelido de 'Sasho': 'Tentar me diminuir'