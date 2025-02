João Guilherme divide foto encantadora com o sobrinho, José Leonardo

Alerta fofura! O ator João Guilherme encantou ao surgir com o pequeno José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, na fazenda Talismã

O ator João Guilherme encantou os seguidores no domingo, 2, ao compartilhar em suas redes sociais um registro inédito com o sobrinho caçula, José Leonardo. O pequeno, de 4 meses, é o filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, irmão do artista.

Por meio de seus stories no Instagram, João publicou uma foto segurando o pequeno no colo. O ator desembarcou em Goiânia no último fim de semana para celebrar o aniversário de 23 anos ao lado da família na fazenda Talismã, propriedade do pai, Leonardo.

João Guilherme, inclusive, chegou ao local acompanhado da namorada, a atriz Bruna Marquezine, e dos amigos Juliano Floss, Sasha Meneghel e João Lucas, marido da modelo. O aniversariante ainda ganhou um bolinho surpresa da madrasta, Poliana Rocha, antes da festa oficial, ocorrida na noite de sábado, 1.

Vale lembrar que além de José Leonardo, João também é tio de Maria Alice e Maria Flor, herdeiras mais velhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe; Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo; e Noah, filho único de Jéssica Beatriz Costa. Todas as crianças são netas de Leonardo.

João Guilherme com o sobrinho, José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela foto 'polêmica' com João Guilherme

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado do cunhado, o ator João Guilherme, que celebrou seu aniversário de 23 anos na fazenda do pai, o cantor Leonardo. Em sua rede social, a loira postou o registro "polêmico" e explicou o motivo de ter revelado o clique.

Apesar do ator ter aparecido fazendo um gesto obsceno, a esposa do cantor Zé Felipe contou que resolveu publicar a foto por ser de um momento de curtição deles. Divertindo-se na fazenda Talismã, a dupla apareceu sorridente e descontraída; confira detalhes!

