João Gomes faz forte relato sobre o parto de Ary Mirelle: 'Um milagre'

O cantor João Gomes abriu o coração ao relatar todo o processo de sofrimento da esposa, Ary Mirelle, durante as 36 horas de parto

O cantor João Gomes usou as redes sociais na madrugada de terça-feira, 9, para conversar com o público a respeito do parto da esposa, Ary Mirelle. A influenciadora digital deu à luz Joaquim, segundo filho do casal, na manhã de domingo, 7, em uma maternidade no Recife.

João, que chegou a cancelar um show às pressas para acompanhá-la no hospital, abriu o coração ao falar sobre todo o processo que Ary passou até o nascimento do filho. Segundo o artista, um dos momentos mais difíceis foi presenciar o sofrimento da companheira, que enfrentou bastante dor durante as 36 horas de parto.

O marido de Ary Mirelle ainda explicou que a influenciadora precisou retirar um nó da cerclagem, realizada por ela em abril, e, só depois, passou a receber estímulos para começar a sentir as primeiras contrações. "Eu fiquei sabendo antes do show que a bolsa tinha estourado. Estava previsto para segunda [8, o nascimento]. Quando cheguei em casa, Ary não estava tendo contração", iniciou ele.

" No hospital, ela teve que tirar um nó da cerclagem. Nas primeiras horas no hospital, ela já teve que enfrentar a dor de tirar o fio da cerclagem. Ary tinha tantos medos, sei que não poderia fazer muita coisa, mas se ela estivesse sozinha sem eu ali, me sentiria culpado. Foi difícil vê-la chorando, gritando. Depois de tirar o fio da cerclagem, teve que induzir as primeiras contrações. Ela estava sofrendo", continuou.

Em seguida, João Gomes contou que Ary Mirelle retomou as forças após a médica informar que o bebê estava nascendo. "Estávamos completamente focados para aquele sofrimento passar. Eu sei os medos que a minha esposa tem. Eu sei o que ela estava pensando, em Jorge [filho mais velho do casal] em casa. Quando ela sentou no banco, saiu a cabeça de Joaquim. E do nada ela falou: ‘Eu vou conseguir' ", relatou ele.

"Quando ela falou isso, senti uma paz tão grande. Ary realmente saiu de uma gravidez de risco para um milagre. Eu pensei que assim que a bolsa estourasse, a mulher já tinha o menino. Mas não, foram três dias no hospital. Ela foi forte. Não é qualquer um que aguenta isso, não", completou João Gomes.

João Gomes e Ary Mirelle são pais de Jorge e Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram

Ary Mirelle com os dois filhos - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto

A influenciadora Ary Mirelle acabou de se tornar mamãe pela segunda vez! Joaquim nasceu no último domingo, 7, e foi recebido com muito carinho pela família e pelos fãs. A esposa de João Gomes compartilhou com seus seguidores alguns momentos do parto. Além do caçula, Ary e João já são pais de Jorge (1).

A mamãe passou por 36 horas em trabalho de parto na maternidade do Real Hospital Português, em Recife. “Antes do amor chegar, veio a dor, o desespero, a falta de esperança e aquele sentimento de que não dá mais, que não vai conseguir. Deus vai guiando e colocando as pessoas certas para nos ajudar. Minha ficha ainda não caiu, nós conseguimos Quim Quim”, escreveu ela em publicação.

O artista comentou na publicação esposa e demonstrou seu apoio e admiração. “Mamãe, parabéns por sua força! Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo, você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor!”, reverberou o famoso no post da companheira.

Leia também: Ary Mirelle exibe lembrancinhas de maternidade do filho caçula com João Gomes