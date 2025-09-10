João Gomes faz forte relato sobre o parto de Ary Mirelle: 'Um milagre'

O cantor João Gomes abriu o coração ao relatar todo o processo de sofrimento da esposa, Ary Mirelle, durante as 36 horas de parto
O cantor João Gomes usou as redes sociais na madrugada de terça-feira, 9, para conversar com o público a respeito do parto da esposa, Ary Mirelle. A influenciadora digital deu à luz Joaquim, segundo filho do casal, na manhã de domingo, 7, em uma maternidade no Recife.
João, que chegou a cancelar um show às pressas para acompanhá-la no hospital, abriu o coração ao falar sobre todo o processo que Ary passou até o nascimento do filho. Segundo o artista, um dos momentos mais difíceis foi presenciar o sofrimento da companheira, que enfrentou bastante dor durante as 36 horas de parto.
O marido de Ary Mirelle ainda explicou que a influenciadora precisou retirar um nó da cerclagem, realizada por ela em abril, e, só depois, passou a receber estímulos para começar a sentir as primeiras contrações. "Eu fiquei sabendo antes do show que a bolsa tinha estourado. Estava previsto para segunda [8, o nascimento]. Quando cheguei em casa, Ary não estava tendo contração", iniciou ele.
"No hospital, ela teve que tirar um nó da cerclagem. Nas primeiras horas no hospital, ela já teve que enfrentar a dor de tirar o fio da cerclagem. Ary tinha tantos medos, sei que não poderia fazer muita coisa, mas se ela estivesse sozinha sem eu ali, me sentiria culpado. Foi difícil vê-la chorando, gritando. Depois de tirar o fio da cerclagem, teve que induzir as primeiras contrações. Ela estava sofrendo", continuou.
Em seguida, João Gomes contou que Ary Mirelle retomou as forças após a médica informar que o bebê estava nascendo. "Estávamos completamente focados para aquele sofrimento passar. Eu sei os medos que a minha esposa tem. Eu sei o que ela estava pensando, em Jorge [filho mais velho do casal] em casa. Quando ela sentou no banco, saiu a cabeça de Joaquim. E do nada ela falou: ‘Eu vou conseguir'", relatou ele.
"Quando ela falou isso, senti uma paz tão grande. Ary realmente saiu de uma gravidez de risco para um milagre. Eu pensei que assim que a bolsa estourasse, a mulher já tinha o menino. Mas não, foram três dias no hospital. Ela foi forte. Não é qualquer um que aguenta isso, não", completou João Gomes.
A influenciadora Ary Mirelle acabou de se tornar mamãe pela segunda vez! Joaquim nasceu no último domingo, 7, e foi recebido com muito carinho pela família e pelos fãs. A esposa de João Gomes compartilhou com seus seguidores alguns momentos do parto. Além do caçula, Ary e João já são pais de Jorge (1).
A mamãe passou por 36 horas em trabalho de parto na maternidade do Real Hospital Português, em Recife. “Antes do amor chegar, veio a dor, o desespero, a falta de esperança e aquele sentimento de que não dá mais, que não vai conseguir. Deus vai guiando e colocando as pessoas certas para nos ajudar. Minha ficha ainda não caiu, nós conseguimos Quim Quim”, escreveu ela em publicação.
O artista comentou na publicação esposa e demonstrou seu apoio e admiração. “Mamãe, parabéns por sua força! Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo, você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor!”, reverberou o famoso no post da companheira.
