João Gomes e Ary Mirelle posam em ensaio com os filhos

Casal João Gomes e Ary Mirelle encanta seguidores em vídeo com os pequenos e fala sobre planos de expandir a família: "A gente pensa”

João Gomes e Ary Mirelle dividiram com os fãs um registro especial em suas redes sociais na última sexta-feira (26). O casal apareceu em um vídeo ao lado dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, recém-nascido, com todos usando roupas combinando.

A publicação mostra os bastidores do ensaio de fotos em família – o primeiro de Joaquim – e encantou os seguidores, destacando o novo momento vivido pela família. Ary se declarou para o marido e os filhos com a frase: “Amor, meu grande amor”, recebendo uma enxurrada de comentários carinhosos nas redes sociais.

Nova fase em família

O pequeno Joaquim nasceu no início de setembro, após 36 horas de trabalho de parto. A chegada do segundo herdeiro foi celebrada com entusiasmo pelos pais e pelo irmãozinho Jorge, que aparece sorridente nos cliques.

Ary contou que a experiência do parto foi desafiadora, mas também emocionante. Segundo ela, esse período tem sido de adaptação e alegria em dobro.

Planos para o futuro

Apesar da felicidade com a chegada de Joaquim, a influenciadora disse que não pretende aumentar a família agora. “Muita gente está perguntando se eu teria outro parto normal. Eu teria sim, mas nem pensar agora. Agora, eu vou colocar meu bom DIU, vou proteger, ficar quietinha e daqui uns quatro ou cinco anos, a gente pensa”, explicou.

Recentemente, a influenciadora compartilhou que enfrenta desafios nessa fase nova da vida. Ela usou suas redes sociais para fazer um desabafo e contou que ficou chateada ao ver seu filho mais velho brincando sozinho, enquanto ela cuidava de Joaquim, seu recém-nascido: “Hoje eu estava com Joaquim no braço, e Jorge estava na brinquedoteca, brincando sozinho. É o momento em que o coração aperta”, revelou a Ary.

A decisão mostra que, por enquanto, o foco do casal será em curtir a rotina ao lado dos dois filhos até aprender a equilibrar a nova rotina com os cuidados entre os dois nenéns, sem descartar planos de expandir a família no futuro.

