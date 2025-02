João Gomes abre o coração ao falar da nova gestação de Ary Mirelle

O cantor João Gomes compartilhou fotos em família e escreveu um belo texto sobre a segunda gravidez da esposa, Ary Mirelle

Na noite desta sexta-feira, 14, João Gomes usou as redes sociais para falar sobre a segunda gestação de sua esposa, Ary Mirelle. Os dois anunciaram a novidade com um vídeo ao lado do filho mais velho, Jorge, de um ano.

O cantor postou fotos ao lado da mulher e do primogênito e abriu o coração sobre ser pai de mais um menino, que se chamará Joaquim. "E lá vamos nós de novo, mais nove meses grávidos. Você se sentindo insegura com seu corpo ou sua aparência e eu preocupado se vou conseguir educar direito esses rapazes e lhes dá instrução E tudo isso nem sempre é o ponto que importa. Deus nos deu um ao outro e nos uniu com muito amor… e o amor nos deu mais um presente… Joaquim vem aí", disse o artista.

Em seguida, João Gomes deixou um recado para a influenciadora digital e se declarou para a família. "Não se sinta insegura, meu amor - sei que isso mais parece uma carta pra Ary, mas tudo que eu faço é por ela, é por nós, e eu sou feliz por ter a oportunidade de cuidar da minha família - eu amo muito vocês J.J.A", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Ary Mirelle celebra a nova gravidez

Grávida pela segunda vez, Ary Mirelle falou sobre ser mãe de dois. "Ser mãe mudou tudo em mim, minha rotina, meu jeito de ver o mundo e meus planos. Antes, eu pensava só por mim, agora tudo que eu faço tem Jorge no meio e, em breve, Joaquim também. Eu sempre desejei dar um irmãozinho pra ele, porque sei como é importante ter alguém pra dividir a infância, brincar e crescer junto. Quando soube que estava grávida de novo, meu coração se encheu de alegria, porque sei que eles vão ter essa ligação forte desde pequenos", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:João Gomes se emociona ao falar de paternidade: 'Conhecendo o lado melhor da vida'