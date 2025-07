Jade Magalhães publica foto inédita de Serena, sua filha com Luan Santana

A influenciadora Jade Magalhães compartilhou um novo registro de sua filha, Serena, de 6 meses, de seu relacionamento com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais na tarde deste domingo, 13, para compartilhar um novo registro de sua filha, Serena, de 6 meses, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana. Na publicação, ela mostrou um momento de descontração com a herdeira.

Sem mostrar o rosto da menina, a influencer mostrou que a bebê estava de bruços sobre um colchão amarelo, olhando para um brinquedo pendurado em uma rede de um espaço de recreação. Para o momento, os papais a vestiram com um macacão estampado e uma faixa de cabeça bege com um lacinho preto. Veja:

Storie de Jade Magalhães

Como está a introdução alimentar da filha de Jade Magalhães e Luan Santana?

Recentemente, Jade contou que a primeira fruta que a pequena experimentou foi banana e a segunda mamão. "Ontem começamos a introdução alimentar por aqui, eu nem acredito que essa fase já chegou... iniciamos pela banana. Confesso que pensei que ela fosse gostar mais", relatou ela.

E complementou: "Hoje foi dia de mamão e ela pareceu gostar mais! Semana que vem já teremos frutinha + almoço, não estou aguentando, gente".

Em outra oportunidade, ela mostrou que a bebê estava sentada com seus utensílios para comer. Em um prato infantil com três divisórias, a mamãe coruja adicionou pequenos pedaços de alimentos, incluindo frango, cenoura e brócolis.

Vale lembrar que Serena completou 6 meses de vida no final de junho e ganhou uma festa temática para celebrar a data especial. O momento teve o tema de Festa Junina, com direito a bolo personalizado e docinhos. Inclusive, a bebê usou um look xadrez para combinar com o tema da festinha. Veja como foi!

Leia também: Jade Magalhães mostra truque para acalmar sua filha com Luan Santana