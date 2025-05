Jade Magalhães posta foto com a filha Serena e revela detalhe sobre a filha

Jade Magalhães postou uma nova foto em que aparece com a filha Serena, de quatro meses, e revelou um detalhe sobre a aparência da pequena

Neste domingo, 11, Jade Magalhães fez questão de compartilhar uma nova foto em que aparece com a filha Serena, de quatro meses, para celebrar o seu primeiro Dia das Mães.

A bebê é fruto do relacionamento dela com Luan Santana e o casal optou por não mostrar o rosto da pequena em respeito à privacidade dela.

Porém, ao celebrar a data especial, Jade revelou um detalhe sobre a aparência da filha e contou que Serena possui os olhos claros.

"Hoje é o meu primeiro Dia das Mães com você nos meus braços, do jeitinho que eu sempre sonhei.

Minha bonequinha dos olhos claros, tão linda, risonha e cheia de saúde. Obrigada por me tornar sua mãe e por me apresentar a minha melhor versão. Te amo muito muito muito", escreveu a mamãe coruja.

Jade também fez questão de homenagear a sua mãe. "Mãe, te amo ainda mais te vendo sendo avó da minha filha. Obrigada por todo cuidado. Feliz Dia das Mães", escreveu.

Momento carinhoso

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou mais um momento fofo com a filha deles, Serena, de quatro meses. Na quinta-feira, 8, a influenciadora digital postou o registro de um momento entre pai e filha e se derreteu.

A imagem compartilhada mostra a bebê sendo segurado delicadamente pelas pernas, com os pezinhos voltados para cima. A mão do cantor segura a bebê com cuidado. Na parte inferior da imagem, ela marcou o perfil do cantor na rede social e adicionou emoji de coração.

Vale lembrar que o casal ainda não revelou o rosto da bebê para o público. Ainda na quinta-feira, o cantor mostrou que a filha estava usando uma roupa branca com um bordado dourado de coroa e uma calça verde. E ele adicionou na legenda: “Já entrou para o time.”

