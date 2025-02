Jade Magalhães mostra nova foto de sua filha com Luan Santana

Em suas redes sociais, Jade Magalhães postou uma nova foto de sua filha Serena, fruto do relacionamento com Luan Santana

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 11, a digital influencer postou uma nova foto da filha Serena, de um mês, fruto do seu relacionamento com Luan Santana. Na imagem, a bebê surgiu com um vestido cheio de bolinhas.

"De poá, tia Bruna Santana", escreveu Jade, dando a entender que o lookinho foi presente da irmã do cantor.

Em outro momento, Jade fez questão de parabenizar a sogra, que está fazendo aniversário e postou uma foto em que ainda estava grávida.

"O dia todo dela. Que sorte ter uma sogra como você, segunda mãe, amiga. Você é muito especial, Mari. Estou aqui sempre, amamos você", escreveu.

Malas

Dona de um estilo elegante e chique, a esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, impressionou ao mostrar que até as malas de sua filha, a pequena Serena, de um mês, são diferenciadas e personalizadas.

Recentemente, a influenciadora digital postou uma foto exibindo as bagagens organizadas e chamou a atenção com os detalhes. A eleita do sertanejo então revelou que os itens são em cores pastel e em um modelo vintage.

Além do material ser chique, Jade Magalhães mostrou que os objetos têm o nome de Serena gravado. "Dois dias para pensar em tudo até fechar", contou sobre o tempo que demorou para separar as roupas e outras coisas para viajar com a herdeira.

Ainda nos últimos dias, a mamãe de primeira viagem revelou que a bebê já está usando seu primeiro brinquinho após ter furado as orelhas.

Recentemente, Jade recordou um momento especial e mostrou um recado que Luan Santana deixou ao sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal. "Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado: "Te amo, meu amor. Você e a Serena. Já volto".

