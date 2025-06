Jade Magalhães mostra a filha com Luan Santana durante viagem de avião

A influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou novos registros de sua filha, Serena, de seu relacionamento com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para compartilhar novos registros de sua filha, Serena, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana. Na publicação, ela mostrou fotos de uma viagem que fez com a herdeira.

Na imagem, Jade Magalhães aparece próxima à aeronave, segurando a bebê no colo. Em seguida, ela compartilhou um registro já dentro do avião, olhando pela janela enquanto segura Serena, que usa um gorro branco e fones de ouvido com detalhes rosa para proteção contra o ruído.

Nos comentários, os fãs se derreteram ao ver o momento. "Eu não tava preparada pra ver a Serena viajando", confessou uma. "Princesas indo prestigiar o papai que deve estar radiante", observou outra. "Ansiosa pra ver o rostinho dessa boneca", desejou uma terceira pessoa.

Serena, vale lembrar, completou cinco meses no dia 28 de maio e na data especial, os papais realizaram uma comemoração intimista com o tema 'circo'. Na imagem postada nos Stories, Jade mostrou que a filha ganhou um bolo em formato de circo, com listras vermelhas e brancas. Além disso, ela exibiu o look que escolheu para a bebê: uma camisa e sapatinhos branco e um macacão vermelho.

Quando Luan e Jade pretendem mostrar o rosto da filha pela primeira vez?

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor e a esposa falaram um pouco sobre a bebê e contaram que estão ansiosos para compartilharem diversos registros do desenvolvimento de Serena. O casal ainda revelou quando pretende mostrar o rosto da herdeira aos fãs.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan Santana. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade Magalhães.

