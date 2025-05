Jade Magalhães encanta ao mostrar detalhes do mesversário da filha, Serena

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou os fãs ao mostrar o bolo e o look de Serena, sua filha com Luan Santana, que completou cinco meses

Jade Magalhães encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao mostrar detalhes da comemoração do mesversário da filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana.

A menina completou cinco meses nesta quarta-feira, 28, e os papais celebraram a data especial com o tema circo. Na imagem postada nos Stories, a influenciadora digital mostrou que Serena ganhou um bolo em formato de circo, com listras vermelhas e brancas. Além disso, ela exibiu o look que escolheu para a bebê: uma camisa e sapatinhos branco e um macacão vermelho.

No dia que Serena completou mais um mês de vida, Jade postou uma foto segurando ela no colo, sem mostrar seu rostinho, e falou comemorou o mesversário da herdeira: "Cinco meses de você, minha bonequinha", disse a mamãe.

Confira:

Jade Magalhães mostra comemoração do mesversário da filha - Foto: Instagram

Jade Magalhães expõe mudança após dar à luz filha com Luan Santana

A esposa do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães, aproveitou um tempo livre para interagir com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social. Entre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre as mudanças em seu estilo após o nascimento da filha do casal, Serena.

"A maternidade mudou o seu estilo? Tem coisas que você não usaria mais?", questionou a pessoa. "Sinto que a essência do meu estilo continua a mesma, mas com algumas adaptações, passei a priorizar blusas com abertura frontal, não tô usando cropped kk (até porque tá frio né) e se antes eu priorizava o conforto durante o dia a dia, agora acontece ainda mais. Mas o meu conselho é que as mães recentes não se cobrem. Estamos em uma nova fase, novas descobertas e prioridades (...)", disse ela em um trecho. Saiba mais!

