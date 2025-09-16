Jade Magalhães compartilha detalhes do batizado de Serena

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, revelou que está organizando uma celebração especial para a primeira filha do casal

Jade Magalhães usou as redes sociais para compartilhar um novo momento em família. A influenciadora contou que está à frente da preparação para o batizado de Serena, sua primeira filha com Luan Santana, e dividiu registros da fase de organização.

No vídeo publicado nas redes sociais, Jade revela detalhes dos preparativos. Na legenda, escreveu: “Um momento muito especial e abençoado começou a tomar forma. O batizado da nossa boneca. Tudo pensado com muito carinho e amor.”.

A celebração contará com detalhes que remetem à história de Jade e Luan. Entre eles, a presença marcante das hortênsias, as mesmas flores utilizadas no casamento do casal, em novembro do ano passado. “No nosso casamento teve a hortênsia e fiz questão de trazer a hortênsia para o batizado. Ela tem um significado bem lindo para a gente”, explicou. As flores estarão presentes em vários pontos da festa, acompanhadas por tecidos brancos e fitas delicadas.

Além das hortênsias, Jade optou por elementos religiosos, como crucifixos e pombas de louça, para marcar a cerimônia. A decoração será predominantemente em branco e dourado, criando um ambiente solene e sofisticado. “Tem vários pedacinhos da nossa história”, destacou ao mostrar detalhes do projeto.

Serena nasceu em 28 de dezembro de 2024. Desde então, os pais têm preservado a privacidade da filha e ainda não mostraram seu rosto ao público. O batizado, no entanto, será celebrado como mais um marco na vida do casal.

Relacionamento de Jade e Luan

Jade e Luan se conheceram em 2008, em um show do cantor em Alto Taquari (MT), cidade natal dela. O encontro deu início a um relacionamento que foi mantido de forma discreta durante os primeiros anos, até que, em 2012, começaram a aparecer juntos em eventos públicos.

Em setembro de 2019, Luan pediu Jade em casamento durante um passeio de balão em Portugal. No entanto, em outubro de 2020, os dois anunciaram o término após 12 anos juntos. Em fevereiro de 2024, a reconciliação foi confirmada, e pouco depois anunciaram a gravidez de Serena, que nasceu no final do mesmo ano.

Jade e Luan oficializaram a união em novembro de 2024, em uma cerimônia marcada pelas hortênsias que agora voltam a simbolizar mais um capítulo da história da família.

