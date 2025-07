Izabella Camargo anuncia o nascimento do segundo filho, Antonio

A família aumentou! A jornalista Izabella Camargo deu à luz Antonio, seu filho caçula, na quinta-feira, 17; veja fotos do bebê

A família de Izabella Camargo está oficialmente completa! A jornalista deu à luz Antonio, seu segundo filho com Thiago Godoy, na última quinta-feira, 17, em uma maternidade em São Paulo. A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais.

Nas imagens, Izabella e Thiago mostram o rostinho do pequeno logo após o parto. " Ontem, 17 de julho de 2025, nasceu o nosso segundo filho: Antonio. Cada nascimento é uma nova escola. Cada filho, um novo mestre ", escreveu o marido da jornalista na legenda da publicação feita em conjunto.

" Antonio, que você cresça leve, amado, protegido. Que o mundo seja gentil com você — mas que você também o transforme com a sua gentileza. Estamos aqui pra te guiar, mas também pra aprender contigo. Bem-vindo, filho ", completou Thiago Godoy.

Vale lembrar que os dois também são pais da pequena Angelina, de três anos. A segunda gravidez do casal foi revelada em dezembro de 2024, com uma sequência de fotos da família: "Angelina foi promovida a irmã mais velha! Sim, estamos grávidos! Aos 43 anos, o sinal de + apareceu mais uma vez, confirmando que a família vai aumentar em 2025! Thiago e eu estamos muito felizes!", escreveu a jornalista, na ocasião.

Confira as fotos do filho recém-nascido de Izabella Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Papai Financeiro® | Thiago Godoy (@papaifinanceiro)

Izabella Camargo revela se deseja voltar à TV Globo

Recentemente, em entrevista ao Leo Dias, a jornalista Izabella Camargo confessou o seu desejo em voltar para a TV Globo após ter sido dispensada pela empresa. Em 2018, a comunicadora foi desligada da emissora após voltar de licença médica por causa de uma síndrome de burnout.

No bate-papo, Izabella confessou: "Se me perguntarem qual é o meu sonho, meu sonho é um dia poder voltar à emissora, seja numa entrevista, seja em qualquer papel, e poder trazer essa atualização [da doença] para a sociedade", declarou.

Ela ainda afirmou não ter mágoas da emissora: "Todos nós aprendemos muito com o que aconteceu, e a própria sociedade evoluiu com o tema. Não tenho problema nenhum com ninguém da Globo. Tomara que um dia eu possa estar novamente com essas pessoas e avançar no assunto para trabalhar a prevenção, a educação do tema", continuou.

Leia também: Bruna Biancardi divide nova foto encantadora com a filha recém-nascida, Mel