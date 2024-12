Iza se declara ao postar novas fotos com a filha Nala

A cantora Iza encantou novamente seus seguidores ao mostrar novos registros em que aparece com a filha Nala, de dois meses

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 20, a cantora encantou os internautas ao postar em sua conta no Instagram novos registros em que aparece com a filha Nala nos braços. A pequena tem dois meses e é fruto do relacionamento da artista com Yuri Lima.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou para a herdeira. "Sempre estarei aqui para você, onde quer que esteja".

Não demorou muito para que a publicação ficasse repleta de comentários. "Coisa mais linda", disse uma internauta. "Sua princesa é linda igual a você", elogiou outra. "Maravilhosas", elogiou uma terceira.

Emoção

Na quinta-feira, 19, a cantora fez um post emocionante sobre ter dublado a personagem Nala. A artista deu voz à famosa leoa na versão brasileira do live action de O Rei Leão (2019) e repetiu o feito no filme Mufasa: O Rei Leão, que estreou na última quinta-feira nos cinemas.

Iza até mesmo batizou a sua filha com Yuri Lima com o nome da personagem. Em sua conta no Instagram, a famosa mostrou diversas fotos do processo de dublagem. "Desde criança, O Rei Leão sempre teve um lugar no meu coração. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e a Nala se tornou a minha personagem favorita, que me inspirava. Nunca imaginei que, anos depois, meu trabalho me daria a chance de ser parte dessa história, dublando ela aqui no Brasil, no live action do filme. Foi inesquecível a emoção de ouvir a voz da Beyoncé no meu teste pra dublagem, lá em 2019", começou ela.

Em seguida, Iza comentou sobre ter vivido esse processo durante a gravidez. "Agora, em 2024, reviver essa experiência é ainda mais especial. Eu, grávida da minha própria Nalinha, dublando novamente a personagem que amo. Passar por todo o processo com ela dentro de mim foi único… Como se tudo tivesse se conectado de uma forma ainda mais profunda. Hoje, com a minha Nala nos braços, assisto ao resultado de tudo isso com tanta gratidão! Esse papel sempre será um dos maiores presentes da minha vida – não só por me permitir realizar um sonho, mas por me lembrar que a vida também escreve histórias que a gente nem ousaria imaginar. Obrigada por acompanharem essa jornada comigo".

Por fim, Iza fez um convite para que os fãs vão ao cinema. “Mufasa: O Rei Leão estreia hoje nos cinemas e eu quero muito que vocês vivam a continuação dessa saga tão linda".

