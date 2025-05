Iza e Yuri Lima batizam a filha no RJ; veja as primeiras fotos

Nala, de seis meses, fruto do relacionamento da cantora Iza com o futebolista Yuri Lima é batizada neste domingo, 25, na Igreja da Penha, no Rio de Janeiro

A pequena Nala, de seis meses, fruto do relacionamento da cantora Iza, de 34 anos, com o jogador de futebol Yuri Lima, de 30, foi batizada neste domingo, 25 . A cerimônia religiosa aconteceu no Santuário da Penha, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, e teve como padrinho o futebolista Yan Lima, irmão do namorado da cantora, e Maria Clara, prima da artista, como madrinha.

A madrinha de consagração, por sua vez, foi a ex-BBBBianca Jahara. As primeiras fotos foram publicadas pela cunhada de Yuri, Taís Caldas, por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

Confira abaixo:

Nala, a primogênita de IZA com Yuri, nasceu no dia 13 de outubro no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. Algumas horas após o nascimento, a cantora fez a primeira postagem sobre a filha em suas redes sociais. Relembre:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza comenta reconciliação com Yuri Lima pela primeira vez

Há algumas semanas, Iza decidiu falar pela primeira vez sobre a sua reconciliação com Yuri Lima. Isso porque, em 2024, ela havia terminado a relação após descobrir conversas do atleta com outra mulher.

Em entrevista ao podcast 'É Nóia Minha?', Iza falou sobre as críticas negativas que recebeu diante de sua decisão após publicar um vídeo anunciando a suposta traição:

"Uma questão também muito ingênua, de achar que as pessoas iriam ouvir a minha versão e falar: ‘Ok. Acolhemos a sua versão, vamos ficar aqui calados porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser'", começou.

"A partir do momento em que tomei outra decisão, eu falei: ‘Agora não vou avisar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver. E aí, quem quiser achar que eu estou louca, vai achar que estou louca. Quem quiser falar: ‘Ai, maravilhosa, é a família dela…’, vai dizer isso", continuou.

"Eu vou dar mais munição para as pessoas entrarem na minha vida de uma forma que elas não deveriam entrar, porque é algo tão pessoal. Como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida, se a gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar… Se eu quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso", disse. Confira!

Leia também: Iza é homenageada por Yuri Lima em Dia das Mães: 'Dádiva em nossas vidas'