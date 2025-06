Ivan Moré detalha reversão de vasectomia após anunciar gravidez da noiva: 'Procuramos'

O jornalista Ivan Moré anunciou que será pai com a noiva, Giovanna Lemos. Para isso, ele reverteu a vasectomia feita em 2016

O jornalista Ivan Moré anunciou na última semana que ele e sua noiva, Giovanna Lemos, estão esperando o primeiro filho do casal. Ele, que já é pai de Mel, de 12 anos, e Lui, de nove, frutos de um relacionamento anterior, precisou procurar um médico para reverter o procedimento de vasectomia que realizou em 2016.

"Procuramos um médico para entender quais seriam as possibilidades. No meu caso, eu tinha feito a vasectomia em 2016. Então já fazia oito anos, e eu não sabia se dava para isso acontecer. Mas o médico deu uma notícia para mim: 'Você está muito saudável e seus órgãos reprodutores são muito preservados, então fica tranquilo'", ele contou em entrevista ao jornal O Globo.

E complementou: "Então nós fizemos no ano passado com a expectativa de engravidarmos em 2026. Só que acabou vindo antes da hora, e foi uma grata surpresa, porque normalmente quem passa por esse processo vive uma certa ansiedade. Eles orientam esperar pelo menos dois anos para tentar engravidar, porque o número de espermatozoides tem que crescer aos poucos. Normalmente você precisa esperar, ter paciência, o processo é complexo. A Gio resolveu tirar o DIU, e acabou acontecendo".

E ele contou por que repensou a decisão de ter mais filhos. " Quando a gente se encantou um pelo outro e percebeu que estava apaixonado, eu logo falei: "Eu queria ter um filho com você, se fosse possível". Essa sempre foi uma condição para ela, porque a Gio é muito mais jovem. Ela tem 25 anos, está no começo da vida dela. Eu falei: "Se a gente for continuar junto, vamos tentar pensar em como fazer isso", declarou.

E o casamento?

Os dois estão juntos desde 2022 e o jornalista pediu a amada em casamento em fevereiro do ano passado, durante uma viagem. E a filha do casal vai se chamar Amora, e a previsão de seu nascimento é para o dia 20 de dezembro.

E a gravidez alterou os planos do casal para este ano. "O casamento está marcado para o final de setembro e a lua de mel, para outubro, mas ela precisou ser alterada. Tivemos que antecipar porque ela vai estar muito barriguda na lua de mel".

E revelou o destino da viagem romântica. "A nossa viagem é para o Japão e para a Tailândia. Então iremos em agosto. A gente não pode reclamar, levando em conta esse processo que, em tese, poderia ser demorado, gerar uma certa ansiedade, mas com a gente não aconteceu".

