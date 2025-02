Isabel Veloso mostra nova foto com o filho e se declara

Em suas redes sociais, Isabel Veloso mostrou uma nova foto em que aparece com o filho Arthur e se declarou para o pequeno

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a digital influencer publicou uma foto em que aparece segurando o filho Arthur, de um mês, fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

Na legenda, a mamãe coruja fez questão de se declarar para o pequeno. "Ser sua mãe me tornou mulher, me fez descobrir quem realmente sou. Finalmente estou experimentando do amor de Deus, e agora sei o quanto Ele me ama. Você é meu maior presente, meu filho amado", escreveu ela, adicionando um emoji de coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Mais filhos?

A influenciadora Isabel Veloso separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. A jovem é mãe do pequeno Arthur, de quase dois meses de vida, fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

Ao longo do bate-papo com os internautas, Isabel foi questionada se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A influenciadora, então, explicou que, apesar de desejar ser mãe novamente, o tratamento contra o câncer a impede.

Por questões de saúde, a jovem contou que não pretende engravidar outra vez. "É mais uma questão de senso. Eu tive o Arthur já. Minha vontade, na realidade, sempre foi ter mais de um filho, queria ter dois ou três, sempre falei isso com o Lucas, era a vontade dele também. Mas, assim, eu não posso simplesmente fazer um monte de filho e que se dane tudo, até porque agora eu faço um tratamento", disse ela.

"Não tem nem possibilidade de eu engravidar fazendo esse tratamento. Eu e o Lucas também não temos planos de ter outro filho no momento, então, só se por um milagre eu não fizesse mais esse tratamento e engravidasse. E mesmo assim seria muito arriscado por conta da refratariedade que é minha doença, que sempre resiste aos tratamentos que eu faço", continuou.

Por fim, reforçou que, por enquanto, não planeja a vinda de mais herdeiros: "Fica só na vontade mesmo, está ótimo só o Arthur, que já era um sonho, muito sonhado mesmo, e conseguimos o milagre. A gente pensa, mas não temos planos no momento por questão de senso", concluiu a influenciadora.

Leia também: Isabel Veloso mostra os bastidores de ensaio newborn do filho, Arthur