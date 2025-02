Isabel Veloso encanta ao posar em novo registro com o filho, Arthur

A influenciadora Isabel Veloso deixou os seguidores encantados ao dividir momento especial ao lado do filho, Arthur; confira

Alerta fofura! Nesta quinta-feira, 13, Isabel Veloso encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Casada com Lucas Borbas, a influenciadora registrou um momento encantador ao lado do filho , Arthur, de um mês de vida.

Na publicação, o pequeno surgiu no colo da mãe. "Primeira sonequinha do dia", escreveu Isabel.

Vale lembrar que a digital influencer enfrenta um Linfoma de Hodgkin, que se agravou durante a gravidez. Recentemente, ela retomou o tratamento após uma pausa temporária devido à gestação de Arthur.

Confira o registro:

Isabel Veloso com o filho, Arthur. Foto: Reprodução/Instagram

Isabel Veloso revela se planeja ter mais filhos

A influenciadora Isabel Veloso separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. A jovem é mãe do pequeno Arthur, de quase 2 meses de vida, fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

Ao longo do bate-papo com os internautas, Isabel foi questionada se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A influenciadora, então, explicou que, apesar de desejar ser mãe novamente, o tratamento contra o câncer a impede.

Por questões de saúde, a jovem contou que não pretende engravidar outra vez. Na última semana, Isabel Veloso precisou ficar alguns dias internada em um hospital em Santa Catarina após retomar as medicações.

"É mais uma questão de senso. Eu tive o Arthur já. Minha vontade, na realidade, sempre foi ter mais de um filho, queria ter dois ou três, sempre falei isso com o Lucas, era a vontade dele também. Mas, assim, eu não posso simplesmente fazer um monte de filho e que se dane tudo, até porque agora eu faço um tratamento", disse ela.

"Não tem nem possibilidade de eu engravidar fazendo esse tratamento. Eu e o Lucas também não temos planos de ter outro filho no momento, então, só se por um milagre eu não fizesse mais esse tratamento e engravidasse. E mesmo assim seria muito arriscado por conta da refratariedade que é minha doença, que sempre resiste aos tratamentos que eu faço", continuou.

Por fim, reforçou que, por enquanto, não planeja a vinda de mais herdeiros: "Fica só na vontade mesmo, está ótimo só o Arthur, que já era um sonho, muito sonhado mesmo, e conseguimos o milagre. A gente pensa mas não temos planos no momento, por questão de senso", concluiu a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Leia também:Isabel Veloso recebe alta hospitalar após retomada do tratamento contra o câncer