Nesta quinta-feira, 27, Isabel Veloso compartilhou um momento de descanso ao lado do filho, Arthur, após viver dias delicados. Enfrentando um Linfoma de Hodgkin, a influenciadora, que recentemente passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula, precisou ser internada novamente nesta semana devido a um quadro de hepatite e pancreatite autoimune.

Em uma foto em que aparece abraçada ao pequeno, fruto de seu casamento com Lucas Borbas, ela declarou: "Só dorme com a mamãe, agora".

Confira:

Isabel Veloso aproveita companhia do filho. Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana Isabel descobriu uma pedra na vesícula e precisou passar por uma nova cirurgia. Apesar dos procedimentos, a jovem relatou que sentiu “o dobro da dor” e precisou receber doses de morfina enquanto esteve internada no hospital no último fim de semana.

Na segunda-feira, 24, no entanto, Isabel voltou a sentir fortes dores e precisou ser atendida pelo Samu e levada ao hospital. Nas redes sociais, a jovem relatou que se sentiu mal e foi diagnosticada com “pancreatite aguda e fígado inflamado”.

“Para ajudar, agora meu apêndice começou a doer e incomodar”, disse ela na ocasião.

Isabel Veloso relata efeito colateral após medicação no hospital

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na quarta-feira, 26, para compartilhar um relato sobre sua saúde. Ela, que recentemente foi submetida a uma cirurgia para a retirada da vesícula e, logo em seguida, foi diagnosticada com pancreatite e hepatite, contou que teve efeitos colaterais após tomar medicação no hospital.

"Eu já estou em casa. Depois conto para vocês o que aconteceu, mas basicamente tomei muita morfina e fiquei dopada. E sei lá... Me deu um treco de tanta coisa que usei, mas não estava muito bem. Comecei não a alucinar... Para ser bem sincera com vocês, anteontem... Eu só lembro de ontem quando comecei a ficar ruim e tive que ir para o hospital. Mas quando estava no hospital, no caminho para o hospital, ou no caminho para casa... Não lembro de nada, só lembro de hoje de manhã que simplesmente acordei", iniciou ela. Confira o relato completo.

