Irmã de Bruna Biancardi exibe novas fotos de Mel: 'Cheia de luz'

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi abriu um álbum de fotos do dia em que Mel, sua sobrinha caçula, nasceu; veja os registros

A família de Bruna Biancardi está oficialmente completa! A influenciadora digital deu à luz Mel, sua filha caçula com Neymar Jr, no último sábado, 5, em uma maternidade em São Paulo. E os familiares não escondem o quanto estão felizes com o nascimento da bebê.

Na madrugada desta terça-feira, 8, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, compartilhou com o público novos registros do dia em que Mel chegou ao mundo. Em seu perfil oficial, a cunhada do jogador de futebol mostrou uma sequência de fotos na maternidade, incluindo sua reação ao ver a pequena pela primeira vez.

Para abrir o álbum de cliques com chave de ouro, Bianca escolheu uma foto onde Mavie, de 1 ano, primogênita de Bruna Biancardi e Neymar Jr, aparece segurando a irmã caçula. " Bem-vinda ao mundo, Mel. A vida ganhou um novo sabor com a sua chegada ", iniciou a irmã da influenciadora.

" Ser tia é o maior amor que eu conheci e ele só aumentou com a sua chegada. Você chegou doce como o seu nome, suave, cheia de luz e amor. Prometo estar sempre aqui, em cada passo seu ", completou Bianca Biancardi.

Mavie e Mel - Reprodução / Instagram

Bianca Biancardi com a sobrinha, Mel - Reprodução/Instagram

Bianca Biancardi mostra fotos do dia em que Mel nasceu - Reprodução/Instagram

O encontro de Mavie e Mel

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde de domingo, 6, ao compartilhar o vídeo do momento em que sua filha mais velha, Mavie, de um aninho, encontrou a irmã caçula, Mel, que nasceu no último sábado, 5.

No vídeo postado no feed do Instagram, a menina aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada do papai, o jogador de futebol Neymar Jr. Para o momento especial, ela surgiu usando um vestido amarelo, camisa de manga longa e meia-calça branca, um sapatinho e presilhas de laço do cabelo.

Em seguida, o atacante do Santos pega Mel no colo e leva até Mavie, que faz carinho na irmãzinha. Depois, os papais colocam a bebê no colo da irmã. Ao dividir o momento encantador, Bruna se derreteu: "O encontro. Minha vida todinha!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação; confira o registro!

