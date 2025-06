Horas antes do chá revelação, Rafa Kalimann sofre com sintoma na gravidez: 'Acima'

Rafa Kalimann e Nattan esperam o primeiro filho e vão descobrir o sexo do bebê nesta terça, 10. Ela contou que tem enfrentado enjoos na gravidez.

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan estão à espera de seu primeiro filho e vão descobrir nesta terça-feira, 10, o sexo do bebê em um evento intimista para familiares e amigos. Enquanto organiza os preparativos, ela contou que está enfrentando enjoos durante a gravidez.

"Logo hoje o enjoo está acima da média", comentou ela em uma publicação nas redes sociais. Apesar do sintoma na gravidez, ela mostrou que estava ajudando nos preparativos e registrou uma sala lotada de balões, chocolates caseiros e um espaço ao ar livre onde devem fazer a revelação.

Na última segunda-feira, 9, ela deu detalhes de como será o evento. "Esta semana vai ser atípica e muito especial. A gente está indo para uma fazenda, toda minha família, as pessoas que eu amo, todos da família e os amigos do Nattan para gente fazer o chá revelação, mas vai ser bem diferente", adiantou ela.

Que complementou: "Bem do nosso jeitinho mesmo. A gente vai fazer desde a comida até os docinhos, bem íntimo mesmo. Mas a gente vai compartilhar bastante com vocês. Vai ter muita coisa boa, inclusive o sexo do nosso bebê".

Como foi o anúncio da gravidez?

Na última terça-feira, 3, eles compartilharam a novidade com os fãs por meio de um post conjunto nas redes sociais. Rafa mostrou o vídeo em que contou a Nattan que está esperando o primeiro filho dos dois. Nas imagens, o casal aparece em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai.

“Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

