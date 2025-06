Helena: relembre os 11 bolos dos mesversários da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly compartilhou fotos de todos os bolos que encomendou para celebrar os mesversários de sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar uma reflexão no dia em que sua filha, Helena, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 11 meses. Na publicação, ela mostrou detalhes dos eventos intimistas preparados especialmente para a bebê.

Entre os registros, ela mostrou fotos de todos os bolos que encomendou para celebrar os mesversários da menina."Hoje me despeço de um ciclo que vai ficar pra sempre no meu coração, os mesversários da minha tutu. Escolhi o tema jardim, porque desde que ela chegou, tudo floresceu ao meu redor. Cada mês foi como plantar uma sementinha de amor, regar com cuidado e ver brotar os momentos mais lindos da minha vida", iniciou ela na publicação.

E complementou: "Foi lindo em cada detalhe, flor, cor… tudo feito com tanto carinho, para celebrar o milagre que é vê-la crescer. Encerrar esse ciclo me enche de saudade e gratidão. Meu coração segue em flor, guardando cada lembrança como se fosse um pedacinho perfumado desse jardim que criamos juntinhas".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Acertou em todos. Imagina o 1 aninho dela! Vai ser tudo do jeito que a Helena merece", falou uma. "Todos os mesversarios foram de uma delicadeza só. Que bom gosto, mamãe", comentou outra. "Tu tem muito bom gosto, tudo tão lindo, delicado e elegante. Parabéns", elogiou uma terceira pessoa.

Festa de 1 ano

Recentemente, Amanda revelou que, assim como todos os mesversários da herdeira, a festinha de aniversário de 1 ano também será temática. De acordo com a modelo, o tema escolhido foi 'Jardim'.

Além disso, Amanda Kimberlly contou que tem recebido a ajuda mais que especial de Rafaella Santos, tia e madrinha da bebê, para organizar a celebração. Vale lembrar que Helena completará seu primeiro ano de vida no dia 3 de julho.

