Guilherme, dupla de Hugo, será pai de gêmeos: 'Alegria que não cabe no peito'

À CARAS Brasil, o cantor Guilherme falou sobre a música que escreveu para celebrar a gravidez da esposa, a psicóloga Marcela Fortunato

O cantor Guilherme, da dupla com Hugo, usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para anunciar que sua esposa, a psicóloga Marcela Fortunato, está grávida de gêmeos bivitelinos.

Em seu perfil oficial, o artista postou um vídeo com a reação da família ao descobrir a notícia e mostrou a música que escreveu para celebrar a gestação da amada. Na letra, ele fala que ser pai era um sonho desde que conheceu a esposa.

"Oi… Fiz uma música e um vídeo pra contar pra vocês que estou vivendo os melhores dias da minha vida! Único problema é que a música foi refeita antes de saber que seriam dois, então vai assim mesmo hehehe. Sou pai de gêmeos", comemorou.

À CARAS Brasil, Guilherme falou sobre a fase que está vivendo e a música que escreveu. "Tudo está sendo um sonho! Está sendo a melhor fase da minha vida desde que soube que a Marcela estava grávida. Foram os dois meses mais felizes, sem dúvida alguma. Sempre sonhei em ser pai e agora vou ser pai de dois, é uma grande responsabilidade também, mas é uma alegria que não cabe no peito, Deus trouxe mais bênçãos para a nossa família! E não poderia ser diferente, a música já é uma parte de mim, então não tinha forma melhor de comemorar essa notícia do que poder mostrar uma música com tanto sentimento", disse o cantor.

Marcela também contou como se sentiu ao ouvir a música, além disso, a psicóloga ressaltou a felicidade de comemorar o Dia das Mães com os bebês na barriga. "Fiquei muito emocionada com a música, com certeza, foi a mais linda e especial que já ouvi. Não teria ninguém melhor para ser pai dos meus filhos a não ser ele, sempre sonhei em ser mãe e essa realização tem sido maravilhosa. O fim de semana de Dia das Mães será ainda mais marcante com essas duas vidinhas crescendo dentro de mim", afirmou.

Vale lembrar que Guilherme e Marcela se casaram em dezembro do ano passado em uma cerimônia realizada em uma praia de Trancoso, na Bahia.

Confira a música:

Hugo e Guilherme celebram sucesso nos palcos e na vida pessoal

A dupla Hugo e Guilherme está vivendo uma fase de muito sucesso. Além de gravarem o DVD 'Fuleragem' e alcançarem o primeiro lugar no Spotify Brasil com a música 'Mentirosa', parceria com Wesley Safadão, os cantores se casaram no fim do ano passado, com uma semana de diferença. "Somos uma dupla para tudo", brinca Guilherme em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Confira a entrevista!

