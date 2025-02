Grávida, Raissa Barbosa surpreende ao mostrar como já está sua barriga

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa mostrou como está sua barriga de grávida nesta segunda-feira, 3

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa mostrou como está sua barriga de grávida nesta segunda-feira, 3, e uma foto compartilhada nos stories do Instagram. A influenciadora digital, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, anunciou publicamente a nova gestação em dezembro de 2024.

Na imagem, ela aparece de lado, vestindo um top e uma calcinha preta. "Tá crescendo, neném, 20 semanas", escreveu ela ao compartilhar o clique. Veja:

Storie de Raissa Barbosa (Reprodução/Instagram)

Menino ou menina? Ex-A Fazenda Raissa Barbosa revela sexo do segundo filho

Recentemente, Raissa Barbosa realizou um chá revelação intimista para descobrir o sexo do segundo filho. No vídeo compartilhado, a ex-A Fazenda aparece sozinha enquanto revela o sexo do bebê através de um bolo com recheio azul. Bastante emocionada, ela caiu no choro ao saber o gênero do filho caçula.

Em outro momento, ela explicou por que fez a descoberta sozinha. "A live que eu fiz não estava prevista para acontecer. A revelação era de outra forma. O cenário era exatamente aquele, mas era [para ser] em um campo, só que quem mora em São Paulo sabe que está uma chuva que não passa de jeito nenhum. Não tinha um dia de sol. Então montei o cenário na live só para mostrar como iria ficar", iniciou.

"Tinha 9 mil pessoas na live e todo mundo pediu para fazer logo a revelação. Eu não estava nem preparada, não avisei para ninguém. Eu queria de outra forma. Queria fazer uma coisa sozinha, só para mim. Fiz na live porque me empolguei com todo mundo me pedindo. E o bolo já estava há uma semana na geladeira e vencendo", continuou.

