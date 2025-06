Grávida, Raissa Barbosa revela que famosa a acompanhará no parto; saiba quem

A ex-A Fazenda Raissa Barbosa contou que uma amiga famosa se dispôs a assistir ao parto de seu filho: 'Não tenho rede de apoio'

Ex-participante de 'A Fazenda 12', Raissa Barbosa está contando os dias para a chegada de seu segundo filho. A influenciadora digital, que já se encontra na reta final da gravidez, revelou na noite de terça-feira, 3, que uma amiga famosa a acompanhará no parto.

O assunto foi abordado por Raissa logo após um internauta perguntar se a famosa em questão, que será madrinha do bebê, não gostaria de assistir ao nascimento do pequeno. A ex-peoa, então, confirmou: " A Jojo Todynho é a madrinha e também assistirá ao parto! Ela já disse que quer muito ", declarou.

Para quem não sabe, Raissa Barbosa e Jojo se conheceram no reality show rural da Record TV, em 2020. A dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?', inclusive, foi a campeã da edição. Desde o programa, as duas se aproximaram bastante e seguem mantendo contato até os dias de hoje.

Ainda no assunto maternidade, a influenciadora digital contou que não possui rede de apoio, mas ressaltou que não é algo que a assuste. " Não tenho rede de apoio, muita gente faz tudo sozinha e consegue, comigo não será diferente! ", explicou ela.

Vale lembrar que Raissa Barbosa anunciou a gravidez em janeiro deste ano, quando realizou uma live, sozinha, para descobrir o sexo do bebê, que será um menino. Na ocasião, a ex-A Fazenda explicou que a revelação do gênero do filho não estava planejada para o dia em que foi realizada e, por isso, acabou fazendo por conta própria.

Jojo Todynho será madrinha do filho de Raissa Barbosa

Raissa Barbosa se acidentou durante a gravidez

Recentemente, Raissa Barbosa passou por um grande susto ao sofrer um acidente doméstico. Grávida, a influenciadora decidiu ir ao hospital após notar hematomas em seu corpo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Raissa atualizou seu quadro de saúde e agradeceu o carinho recebido. "Recebi muitas mensagens, de amigos, conhecidos, pessoas aqui no Direct, não consegui responder todo mundo, mas agradeço demais a preocupação e está tudo bem, graças a Deus", comentou.

Apesar do susto, ela está focada em se cuidar e se preparar para a chegada do bebê. "Agora é só esperar, que o parto tá perto, mês que vem já, só me comportar um pouco mais, ficar quietinha", completou Raissa.

