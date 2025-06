Grávida, Rafa Kalimann revela como já está sua barriga e impressiona

Esperando um bebê com o cantor Nattan, Rafa Kalimann revela volume na barriga e impressiona ao exibir como já está; veja

A atriz Rafa Kalimann revelou nesta terça-feira, 03, com um vídeo na rede social, que está grávida do cantor Nattan. Após mostrar como foi o momento em que revelou para o namorado que ele será pai, a influencer postou uma foto em seus stories exibindo sua barriga.

Já com um volume aparante na região, a ex-BBB apareceu de perfil e colocando a mão no bebê. A famosa então impressionou ao revelar como já está com o abdômen redondinho. Rafa Kalimann então colocou emojis como legenda, uma carinha emocionada e uma mulher grávida.

É bom lembrar que Rafa Kalimann e Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Antes disso, a influenciadora viveu um relacionamento com o ator Allan Souza Lima. Os dois anunciaram a separação no final de novembro de 2024, após os fãs perceberem que ela apagou as fotos do ex-casal. Eles ficaram juntos por cerca de um ano e Kalimann chegou a engravidar de um filho deles, mas sofreu um aborto em maio de 2024.

Em fevereiro deste ano surgiram rumores de que Rafa Kalimann estaria grávida. No palco, Nattan brincou sobre ser "pai de família" e na época ele afirmou que era uma brincadeira, que a namorada não estava gestante.

Como Rafa Kalimann revelou gravidez para Nattan?

Para contar para Nattan que está grávida, Rafa Kalimann falou para o amado para eles escreverem cartas um para o outro. Ao fazer a sua, a influenciadora digital deu um jeito de dar a notícia para o cantor que eles terão um bebê.

O cantor ficou muito emocionado e mostrou que era um desejo ter um filho com a influencer. O casal ficou radianta com a notícia, muito emocionado e se abraçou bastante para celebrar a gravidez. "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", disseram ao postarem o vídeo do momento em que leram a carta um para o outro em um quarto reservado.