Grávida, Rafa Kalimann mostra a filha no ultrassom: ‘Bebê arco-íris’

Rafa Kalimann celebra a alegria de ver a filha no exame de ultrassom durante a gravidez: ‘Ela conhece meu coração por dentro'

Grávida, a atriz Rafa Kalimann surpreendeu ao mostrar uma imagem da filha no exame de ultrassom. Nesta sexta-feira, 4, a estrela mostrou a herdeira em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na legenda do post, ela destacou a alegria de se tornar mãe após ter sofrido uma perda gestacional. Além disso, a morena disse que não quer romantizar este momento de sua vida porque sabe das dores que existem ao gestar um bebê.

"Eu esperei a vida toda por esse momento, ser mãe sempre foi o meu maior sonho e combustível pra seguir meus objetivos com o maior deles muito claro: o momento de ser mãe! Agora minha bebê arco-íris está a caminho, e com ela medos, desafios, inseguranças o que é natural principalmente por já ter passado pela perda gestacional, um cuidado minucioso com a nossa saúde física e emocional (algo que já demandava de mim muita atenção)", disse ela.

E completou: "Não acho justo romantizar porque é realmente um desafio enorme lidar com tantas dores e mudanças na maiores dos casos, mas o que me impressiona é tudo se torna detalhes rotineiros e totalmente suportáveis perto da expectativa da chegada dela, maior do que tudo tem a felicidade e gratidão por Deus me permitir estar vivendo isso. Minha pequena já é dona de um amor tão grande dentro de mim que ecoa, até porque, só ela conhece meu coração por dentro".

A filha de Rafa Kalimann é fruto do romance com o cantor Nattan.

Relembre o anúncio da gravidez

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! No dia 3 de junho de 2025, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante.

Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

Em choque e muito feliz, Nattan disse: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu deus, a gente vai ter um filho”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Leia também: Rafa Kalimann revela habilidade inusitada e choca fãs: "Ela arrasa em tudo"