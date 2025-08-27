CARAS Brasil
  2. Grávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Grávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho

À espera do primeiro filho com Yuri Meirelles, a influenciadora digital Nathalia Valente postou um vídeo mostrando o quarto do herdeiro; confira!

Daniela Santos
por Daniela Santos
Publicado em 27/08/2025, às 17h24

Nathalia Valente e Yuri Meirelles
Nathalia Valente e Yuri Meirelles - Foto: Reproduçao/Instagram

Nathalia Valente usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para dividir com os seguidores os detalhes do quarto de seu filho. Ela está à espera de Thales, fruto de seu relacionamento com Yuri Meirelles.

O casal, que se conheceu durante o teality show A Fazenda 15, da Record TV, escolheram móveis brancos e com detalhes em madeira para o cômodo do herdeiro. No vídeo postado no feed do Instagram, eles mostraram que o espaço conta com um berço, uma poltrona, uma cômoda e o quarto roupa.

Os papais também decoraram o ambiente com alguns animais como leão e girafa. Ao dividir as imagens do quarto do pequeno, a mamãe coruja se derreteu: "Apresento a vocês, o quartinho do nosso filho", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. 

Vale lembrar que Nathalia e Yuri estão oficialmente casados. No último sábado, 23, a ex-peoa compartilhou nas redes sociais alguns registros mostrando a cerimônia civil. Para o casamento, ela esbanjou beleza ao surgir usando um vestido longo e justo branco. Já o noivo escolheu uma camisa branca e uma calça bege. "Oficialmente casados, nossa família Valente Meirelles", escreveu ela na legenda. 

Yuri postou um vídeo saindo do cartório com a esposa nos braços e se declarou. "Agora ela fica tranquila, né possível. Estamos casados no civil, graças a Deus! Nossa família Valente Meirelles nasceu oficialmente hoje no dia 23/08/2025. Que nossa união transborde respeito, amor, felicidade, fidelidade e tudo que é de bom nessa vida. Que o nosso amor seja eterno @nathaliavalente eu te amo. Logo, logo o nosso primogênito Thales Valente Meirelles vai nascer e que ele venha com muita saúde, pois todo o amor do mundo ele com certeza vai receber", disse ele. 

Confira: 

Nathalia Valente se posiciona em relação à criação do seu filho

Recentemente, a influenciadora Nathalia Valente se manifestou por meio de suas redes sociais para informar que não pretende criar contas nas redes para seu filho, Thales, que está ainda a caminho. À espera do primeiro filho com Yuri Meirelles, Nathalia também demonstrou preocupação com perfis falsos que vêm sendo criados em nome do bebê e fez questão de se posicionar sobre o assunto.

"Tem uma situação muito chata que está me incomodando e que eu preciso explicar para vocês. O meu filho não vai ter Instagram, para mim não faz sentido nenhum eu fazer uma conta para um bebê que nem nasceu", expressou Nathalia.

A influenciadora também chamou a atenção dos seguidores para a circulação de perfis falsos e os possíveis golpes envolvendo o nome do bebê. "Tem várias pessoas criando Instagram para o meu filho, não é meu, as pessoas vão aplicar golpes, fingindo que sou eu, e não é".

Ela também deixou claro que Thales não terá uma conta nas redes sociais e pediu que os fãs tenham atenção diante dessas páginas falsas. "Deixando claro para vocês: o meu filho não vai ter conta no Instagram, ele nem nasceu, ele é um bebê, um nenenzinho na minha barriga, não existe Instagram, não existe Thales Valente, filho da Nathalia, filho do Yuri, não tem Instagram, não sigam, porque é golpe. As pessoas estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima do meu filho", completou.

