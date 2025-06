Grávida, Mariana Rios revela o tamanho de sua barriga

A apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, fruto da união com Juca Diniz; saiba como está a barriguinha!

Mariana Rios está radiante desde que descobriu que será mamãe! Na manhã desta quinta-feira, 26, a atriz e apresentadora dividiu com os seguidores um novo registro de sua barriguinha de grávida, que tem aparecido mais a cada dia que passa.

Em seu perfil oficial, Mariana publicou um vídeo onde aparece brincando com seu cachorro de estimação. Enquanto fazia carinho no pet, a artista, que estava deitada, aproveitou o momento para exibir o tamanho da barriga.

Ao final do registro, a apresentadora, bastante sorridente, ainda mostrou uma imagem do ultrassom do bebê. Mariana Rios está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz.

O casal anunciou a primeira gestação no dia 19 deste mês, por meio de um post nas redes sociais. Na legenda, a atriz e apresentadora, que enfrentou uma longa jornada desafiadora para realizar o sonho de ser mãe, compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus.

Confira a barriguinha de grávida de Mariana Rios:

Mariana Rios exibe barriga de grávida - Reprodução/Instagram

A homenagem de Mariana Rios para o filho

Após compartilhar que será mãe de um menino, Mariana Rios compartilhou em suas redes sociais na quarta-feira, 25, a foto de um bolo especial para celebrar sua nova fase.

No vídeo compartilhado, ela exibiu um bolo decorado em azul, com um sapatinho de bebê no topo e a frase "Parabéns, mamãe" escrita na frente. Ao dividir esse momento especial, acrescentou emojis de coração azul e carinha emocionada.

Vale lembrar que Mariana Rios e Juca Diniz realizaram um chá revelação intimista para descobrir o gênero do bebê no sábado, 21. Na ocasião, algumas crianças da família seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul — indicando que ela está esperando um menino.

"Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu a famosa ao compartilhar o momento.

