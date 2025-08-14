CARAS Brasil
  2. Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado
Bebê / NOME

Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado

A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz. Saiba o nome do bebê

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 07h35

Mariana Rios
Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz, e o casal já escolheu o nome do primeiro filho. Na noite desta quarta-feira, 13, ela participou do Saia Justa, no GNT, e revelou o nome da criança.

"O nome desse menininho é Palo", revelou ela, que explicou a escolha: “É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto.”

Ainda durante o programa, ela contou o que tem sentido na gestação. "É uma montanha-russa [a jornada]. Uma montanha-russa de emoções, de um desejo latente. A mulher, pelo menos eu sinto isso, quando ela desperta, quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa. 'Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa'. É algo que foge de explicações", refletiu.

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada pelo casal em junho por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho. 

"“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam".

"Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.“ Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou. 

Leia também: Mariana Rios adota cuidados na gravidez após diagnóstico de trombofilia adquirida

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

