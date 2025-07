Grávida, Mariana Rios revela atitude para lidar com a insegurança

Mariana Rios conta que chegou a fazer ultrassom toda semana para ouvir o coração do bebê no início da gravidez

A atriz Mariana Rios está grávida pela primeira vez e contou que precisou lidar com a insegurança no início da gestação. Em um depoimento, ela disse que chegou a fazer ultrassom toda semana só para ouvir o coração do bebê e saber que ele estava bem.

"Uma montanha-russa de emoções... às vezes você acredita que está grávida, e às vezes pensa 'será que alguma coisa ainda pode acontecer?'. E aí, o medo te invade de modo que você precisa trabalhar suas emoções para que aquilo não tome conta. E é isso que eu tenho feito semana após semana. Minhas primeiras 12 semanas foram as mais complexas. Tive que me agarrar muito a esse cuidado com a parte emocional porque senti que estava oscilando demais e em meio a muito enjoo, muita dor, muita dor de cabeça e muita cólica. E essa insegurança que, ao longo de toda essa jornada, é difícil de lidar", disse ela.

E completou: "A partir do momento em que cumpri essas 12 semanas e fiz o primeiro morfológico, comecei a respirar com mais tranquilidade. Mesmo assim, priorizando fazer ultrassom toda semana porque eu precisava ouvir o coraçãozinho, ter certeza de que ele estava ali e estava tudo bem. Todas as vezes que chegava na clínica, fazia mil orações. Estou inteira neste presente sem pensar no que vai acontecer no futuro... não tenho mais nada. Estou com uma vida normal, fazendo exercícios na academia com moderação, me fortalecendo psicologicamente e não deixando que o entorno abale meu emocional".

Processo para engravidar

A artista, que está à espera de um menino, realizou um tratamento de fertilização in vitro (FIV) após exames apontarem uma incompatibilidade com o companheiro. Recentemente, ela contou que o tempo de preparo para receber o bebê foi muito maior do que ela imaginava.

"Até eu achava que era muito simples, colocava o embrião numa FIV, ele implantava e já estava tudo certo e já estava grávida. É tanta coisa, tanta ansiedade, não basta colocar o embrião, tem que grudar no lugar certo, só vai saber disso 10 dias depois com o resultado que vem positivo ou negativo no teste de gravidez. Foi um ano de muita transformação e de entendimento do quanto eu gostaria que esse filho fosse gerado", desabafou.

