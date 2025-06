Grávida, Mariana Rios exibe homenagem especial para o filho: 'Parabéns mamãe'

Grávida, a atriz Mariana Rios compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25, a foto de uma homenagem especial para seu filho

A atriz e apresentadora Mariana Rios e o namorado João Luis Diniz D’Avila estão à espera de seu primeiro filho. Após compartilhar que será mãe de um menino, a artista compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25, a foto de um bolo especial para celebrar sua nova fase.

No vídeo compartilhado, ela exibiu um bolo decorado em azul, com um sapatinho de bebê no topo e a frase "Parabéns, mamãe" escrita na frente. Ao dividir esse momento especial, acrescentou emojis de coração azul e carinha emocionada.

Bolo de Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o chá revelação de Mariana Rios?

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou que a revelação do sexo do bebê foi feita com balões. Algumas crianças seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul — indicando que ela está esperando um menino. "Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Após o evento, ela dividiu com os seguidores novos registros do evento em família. Em seu perfil oficial, a apresentadora abriu um novo álbum de fotos ao lado dos familiares, além de compartilhar também alguns cliques de seu primeiro ensaio fotográfico de grávida. "Eu só queria morar nesses dias! Muito obrigada a todos pelas mensagens lindas e amorosas!", escreveu Mariana Rios.

Como Mariana Rios anunciou a gravidez?

A gravidez foi anunciada pelo casal na última quinta-feira, 19, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

