Grávida, Mariana Rios abre álbum de fotos do chá revelação em família

A atriz Mariana Rios dividiu novas fotos do chá revelação realizado para descobrir o gênero do primeiro filho com Juca Diniz; confira

Mariana Rios não esconde o quanto está feliz em sua nova fase de vida! A atriz e apresentadora revelou ao público na última semana que, depois de uma longa jornada desafiadora, será mamãe. A famosa espera o primeiro filho com o namorado, João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz.

O casal, inclusive, realizou um chá revelação intimista no sábado, 21, para descobrir o gênero do bebê, que é um menino. Ainda em êxtase com o momento, Mariana dividiu com os seguidores no domingo, 22, novos registros do evento em família.

Em seu perfil oficial, a apresentadora abriu um novo álbum de fotos ao lado dos familiares, além de compartilhar também alguns cliques de seu primeiro ensaio fotográfico de grávida.

"Eu só queria morar nesses dias! Muito obrigada a todos pelas mensagens lindas e amorosas!", escreveu Mariana Rios na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mais recados carinhosos a atriz, que está vivendo seu maior sonho.

"Coisa linda demais", declarou a empresária Mariana Saad. "Linda! Muito amor! Parabéns! Que felicidade!", disse Karina Sato, irmã de Sabrina Sato. "Que alegria ver esse momento tão esperado chegando. Você está radiante", comentou uma seguidora. "Que dia emocionante! Pra ficar na memória e no coração", escreveu outra.

Confira as fotos do chá revelação do filho de Mariana Rios:

Como foi o anúncio da gravidez de Mariana Rios?

A gravidez foi anunciada pelo casal na última quinta-feira, 19, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

