Grávida, Maíra Cardi revela se planeja mais filhos com Thiago Nigro

À espera de seu terceiro filho, Maíra Cardi abriu o jogo e contou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, Thiago Nigro

Maíra Cardi não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe novamente! Grávida de seu terceiro filho, a coach e influenciadora está à espera de uma menina, fruto de seu casamento com o empresário Thiago Nigro.

A famosa, que por muito tempo acreditou que não gostaria de viver a maternidade novamente, revelou que o casal já conversou sobre a possibilidade de aumentar ainda mais a família no futuro. Em entrevista à 'Quem', Maíra contou que o companheiro deseja ter mais um herdeiro.

"A gente está amando essa nova fase do bebê e da família aumentando. Ele já quer mais um ainda. Eu super entrei nesta onda. Eu não me imaginava sendo mãe de novo, mas quando me casei com ele, ele me ensinou a me apaixonar novamente pela maternidade. Estou vivendo essa fase", declarou Maíra Cardi.

Para quem não sabe, a coach já é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia Cardi, de 6, frutos de seus antigos casamentos. Maíra e Thiago Nigro oficializaram a união em agosto de 2023. Em agosto do ano seguinte, o casal fez uma renovação de votos.

A reação da filha caçula de Maíra Cardi com a nova gravidez

Recentemente, Maíra Cardi encantou os seguidores ao compartilhar um registro de Sophia Cardi, sua filha com Arthur Aguiar, descobrindo que ganhará uma irmã. Por meio das redes sociais, a coach publicou um vídeo da pequena recebendo a notícia do sexo da bebê.

No registro, é possível ver a alegria de Sophia, que corre para abraçar a babá, Preta. A reação encantadora da menina não passou despercebida pelos internautas, que comentaram sobre o grande carinho que ela sente pela mulher; confira detalhes!

