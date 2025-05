Grávida, Maíra Cardi mostra o tamanho da barriguinha

Casada com Thiago Nigro, Maíra Cardi espera o nascimento do terceiro filho e mostra qual é o tamanho atual de sua barriguinha

A coach Maíra Cardi encantou ao mostrar qual é o tamanho atual de sua barriga de grávida. Em um vídeo nas redes sociais, ela exibiu a barriguinha saliente no início da gestação.

Nas imagens, ela estava no provador de uma loja de roupas e destacou que a barriga já começou a aparecer e está crescendo aos poucos.

Maíra é casada com o influenciador financeiro Thiago Nigro e vai ter seu terceiro filho, sendo que é o primeiro com o atual marido. Eles esperam o nascimento de uma menina. Enquanto isso, ela já é mãe de Lucas e Sophia, frutos de relacionamentos anteriores.

Barriga de grávida de Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

A reação da filha caçula de Maíra Cardi com a nova gravidez

Recentemente, Maíra Cardi encantou os seguidores ao compartilhar um registro de Sophia Cardi, sua filha com Arthur Aguiar, descobrindo que ganhará uma irmã. Por meio das redes sociais, a coach publicou um vídeo da pequena recebendo a notícia do sexo da bebê.

No registro, é possível ver a alegria de Sophia, que corre para abraçar a babá, Preta. A reação encantadora da menina não passou despercebida pelos internautas, que comentaram sobre o grande carinho que ela sente pela mulher; confira detalhes!

Maíra Cardi teve diagnóstico assustador na gravidez

A coach Maíra Cardi anunciou no sábado, 26 abril, que está grávida do marido, Thiago Nigro. Após a revelação, ela fez uma nova publicação nas redes sociais para contar que foi diagnosticada com trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

A origem da doença pode até ser hereditária e as ginecologistas Graziela Canheo, especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e Paula Fettback, especialista em reprodução assistida, explicaram em entrevista para a CARAS Digital como acontece essa predisposição, que pode até levar a um aborto.

“Durante a gravidez, a mulher já apresenta naturalmente um aumento no risco de coagulação. Se houver trombofilia associada, esse risco é potencializado, podendo comprometer a circulação na placenta e levar a complicações como abortos, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal e até óbito do bebê”, disse Dra. Graziela Canheo. Saiba mais do diagnóstico aqui!

Leia também: Maíra Cardi revela como descobriu e 'escondeu' gravidez de Thiago Nigro