Grávida, Maíra Cardi impõe condição para visitas à filha com Thiago Nigro: 'Não vai'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está grávida do terceiro filho, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Nesta terça-feira, 17, ela compartilhou um novo vídeo com momentos da gestação e contou que todos os membros da família que quiserem conhecer a bebê terão que tomar a vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a recém-nascida.

"Agora tem um negócio que chama casulo", comentou a influenciadora. E o médico que estava realizando o exame explicou: "Estratégia casulo. Você protege todo mundo que vai ter contato com o bebê e vai ser cuidador, toma o reforço da dTpa, que é contra difteria, tétano e coqueluche, para evitar coqueluche neonatal, que é uma coisa grave".

"Ou seja, a galera que vai ter contato nesses três primeiros meses tem que se vacinar", completou Maíra Cardi. "A galera criou uma expectativa que todo mundo vai querer ver nossa filha quando nascer. Eu deixaria só para deixar claro. Então a Maíra que é a carrasca, tá bom, família", brincou Thiago Nigro.

" Vai visitar só minha sogra, meu sogro, parentes próximos e vacinados. E na porta, se não mostrar a vacina com 20 dias de antecedência, não vai visitar. Pode ser o papa", garantiu Maíra Cardi.

"Então quem quiser ver tem que tomar a vacina e esperar 20 dias e aí pode ver à vontade?", quis saber Thiago Nigro. "Na verdade, pode tomar até antes, dois a três meses antes pode tomar o reforço", esclareceu o médico. "Então, família, estejam avisados, vamos mandar a carteirinha para todo mundo se vacinar", disse Nigro.

Veja o vídeo completo:

A reação de Sophia com a nova gravidez de Maíra Cardi

Recentemente, Maíra Cardi encantou os seguidores ao compartilhar um registro de Sophia Cardi descobrindo que ganhará uma irmã. Por meio das redes sociais, a coach publicou um vídeo da pequena recebendo a notícia do sexo da bebê.

No registro, é possível ver a alegria de Sophia, que corre para abraçar a babá, Preta. A reação encantadora da menina não passou despercebida pelos internautas, que comentaram sobre o grande carinho que ela sente pela mulher; confira detalhes!

