Grávida, Maíra Cardi fala sobre a escolha do nome da filha e revela apelido: 'Chamando'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Nesta terça-feira, 17, ela publicou um novo vídeo com detalhes da gestação e contou que, embora o nome da bebê ainda não tenha sido definido, a pequena já ganhou um apelido carinhoso.

"A gente está chamando ela de Bolota. Porque, como a gente ainda não decidiu o nome e ela faz uma bolotinha aqui, então a gente fala 'a Bolota", contou a influenciadora. Em outro momento do vídeo, Maíra explicou por que a pequena já ganhou um apelido.

"Como a gente ainda não sabe como vai chamar, o Thiago falou que não consegue se apegar se não tiver um nome", detalhou. "Enquanto não tiver um nome, eu não consigo criar conexão. Porque eu chego na barriguinha e preciso falar", complementou.

Condição para visitas à filha

Ainda no vídeo, Maíra Cardi contou que todos os membros da família que quiserem conhecer a bebê terão que tomar a vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a recém-nascida. "Vai visitar só minha sogra, meu sogro, parentes próximos e vacinados. E na porta, se não mostrar a vacina com 20 dias de antecedência, não vai visitar. Pode ser o papa", garantiu.

Mais filhos?

Recentemente, Maíra Cardi revelou que o casal já conversou sobre a possibilidade de aumentar ainda mais a família no futuro. Em entrevista à 'Quem', Maíra contou que o companheiro deseja ter mais um herdeiro.

"A gente está amando essa nova fase do bebê e da família aumentando. Ele já quer mais um ainda. Eu super entrei nesta onda. Eu não me imaginava sendo mãe de novo, mas quando me casei com ele, ele me ensinou a me apaixonar novamente pela maternidade. Estou vivendo essa fase", declarou Maíra Cardi.

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel. Além de Sophia Cardi, de 6 anos, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

