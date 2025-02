Grávida, filha de Tom Cavalcante descobre o gênero do bebê

Em momento familiar e intimista, Maria Cavalcante, filha caçula de Tom Cavalcante, revela qual é o gênero do seu primeiro filho

Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante já descobriu qual é o gênero do seu primeiro bebê. Ela está no início da gravidez de seu herdeiro com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid.

Nesta segunda-feira, 17, ela fez um chá revelação bem simples no apartamento da família. Maria e Cristiano estouraram o solta-confetes na varanda do local e descobriram que vão ser pais de uma menina .

O momento foi registrado pelo avô coruja, Tom Cavalcante, que falou sobre a emoção do momento familiar. "É um momento particular, em família, eu, Patricia, Maria e Cristiano. Eles estão ansiosos”, disse ele.

Maria e Cristiano revelaram a gravidez na semana passada. Poucos dias antes, eles se casaram no civil em 8 de fevereiro de 2025. Em breve, eles vão celebrar o casamento religioso.

Tom Cavalcante celebra a notícia da gravidez da filha caçula

O humorista e apresentador Tom Cavalcante está radiante com a notícia de que a filha, Maria Cavalcante, está grávida. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira, 14, e o artista falou pela primeira vez sobre a novidade.

“O milagre da vida me presenteando com um netinho! Estou muito feliz”, disse ele à CARAS Brasil. Maria é fruto do casamento de Tom com Patrícia Lamounier. Confira!

