Grávida, filha de Tom Cavalcante comenta escolha do nome da bebê: 'Homenagem'

Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante está grávida de uma menina, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Cristiano Deyvid

Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante dividiu novos detalhes sobre sua gestação. Ela está no início da gravidez de uma menina, que é fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Em entrevista à Quem divulgada neste domingo, 23, ela falou sobre a escolha do nome da bebê.

Apesar de ainda não terem batido o martelo em relação ao nome, os dois pensam em homenagear Tom Cavalcante. "Estamos quase definindo. Acho que faremos uma homenagem ao meu pai", adiantou ela, que é fruto do relacionamento do humorista com Patrícia Lamounier.

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi anunciada por meio de uma publicação nas redes sociais. "Maria e eu viemos compartilhar um momento muito importante das nossas vidas com vocês. Deus nos abençoou. Maria vai ser mamãe", disse ele. "Tô grávida, gente!", completou ela.

“A nossa história de amor acaba de ganhar um capítulo ainda mais especial. Estamos ansiosos para dividir o resto das nossas vidas com o nosso maior tesouro!”, disse ele na legenda da publicação.

Dias depois, realizaram um chá revelação bem simples no apartamento da família. Maria e Cristiano estouraram o solta-confetes na varanda do local e descobriram que vão ser pais de uma menina.

Vale lembrar que os dois oficializaram a união no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.

Leia também: Tom Cavalcante celebra a notícia da gravidez da filha caçula: ‘Muito feliz’