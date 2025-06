Grávida? Fãs apontam gravidez de Sophie Charlotte em flagra com Xamã na praia

A atriz Sophie Charlotte chama a atenção dos internautas para o seu corpo em novas fotos ao lado do namorado, o rapper e ator Xamã; veja!

Na última quinta-feira, 5 a atriz Sophie Charlotte, de 36 anos, foi fotografada curtindo um dia de sol ao lado do namorado, o rapper e ator Xamã, de 35, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro . No entanto, além do flagra romântico do casal junto, internautas chamaram a atenção para o corpo da artista e a posição das mãos dela nas imagens como uma possível gravidez .

Isso porque, em um dos registros, Sophie aparece saindo do mar com as mãos em sua barriga . Em outra foto, Xamã surge tocando a região do corpo da atriz . Logo, em uma publicação nas redes sociais, os internautas apontaram que a famosa estaria grávida:

“Está grávida com certeza, mil vezes a mão na barriga”, escreveu uma internauta na seção de comentários. “Ela não tirando a mão da barriga… eu era igual quando tava, pode ter certeza que tá grávida”, disse mais uma. "Está com carinha de mamãe", comentou uma terceira.

No entanto, houve pessoas que apenas interpretaram os gestos como ocasionalidades: "Eu vivo com a mão na barriga, principalmente quando me sinto inchada", disse uma. “Ela reclamando que está há cinco dias sem ir ao banheiro e o povo inventando moda”, escreveu mais um.

Relacionamento

Sophie e Xamã se conheceram nas gravações da novela Renascer, exibida pela TV Globo em 2024. Eles começaram a namorar em julho do mesmo ano e, em fevereiro de 2025, anunciaram o término.

Após a ocasião, eles foram vistos juntos na festa de aniversário de Anitta. E, em maio de 2025, confirmaram que haviam reatado o relaiconamento ao surgirem juntos em uma foto em frente à Torre Eiffel, emParis, na França.

