Grávida, esposa de Daniel Alves exibe tamanho da barriga durante treino

Está crescendo! À espera do primeiro filho com Daniel Alves, a modelo Joana Sanz mostrou o tamanho da barriga de grávida

Joana Sanz não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe! Casada com o jogador de futebol Daniel Alves, a modelo espanhola está à espera do primeiro filho do casal - que ainda não teve o gênero revelado.

Na manhã desta terça-feira, 13, Joana, que está no início da gestação, mostrou que segue ativa em seus treinos diários. Por meio das redes sociais, a companheira do atleta brasileiro se filmou enquanto realizava uma caminhada na esteira.

Durante o registro, Joana Sanz ainda exibiu a barriga da gravidez, mostrando a mudança na silhueta. Vale lembrar que esta é a segunda vez que a modelo espanhola publica imagens da gestação.

No início deste mês, dias antes do Dia das Mães, a esposa de Daniel Alves compartilhou com o público a primeira foto mostrando a barriga, ganhando diversos elogios de amigos e seguidores. "Tá lindíssima! Radiante", declarou uma internauta. "Você está linda. A gravidez está tão bem, espero que tudo corra bem Joana! Te desejo todo amor do mundo", desejou outra.

Joana Sanz mostra barriga da primeira gravidez - Reprodução/Instagram

Quando Joana Sanz anunciou a gravidez?

A revelação da chegada do primeiro filho de Joana Sanz e Daniel aconteceu em março deste ano. Na ocasião, a modelo, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

Em seu relato, Joana também contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais. Recentemente, a modelo compartilhou uma homenagem feita por Daniel Alves ao bebê.

Na imagem publicada por Joana Sanz, o brasileiro aparece sorridente usando uma camiseta rosa estampada com os dizeres 'futuro papai'.

