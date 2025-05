Grávida do segundo filho, Ary Mirelle revela se vai tentar ter uma menina

A influenciadora digital Ary Mirelle respondeu se ela e o marido, o cantor João Gomes, pretendem tentar ter uma menina depois que o caçula nascer

A influenciadora digital Ary Mirelle aproveitou um tempo livre nesta sexta-feira, 23 para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Grávida de um menino, que se chamará Joaquim, e mãe de Jorge, de 1 ano — ambos frutos de seu relacionamento com o cantor João Gomes —, ela respondeu se o casal pretende tentar ter uma menina depois que o caçula nascer.

"Você ainda quer engravidar para tentar uma menina depois da gravidez de Joaquim?", quis saber a pesso a. "Muita gente me pergunta se eu quero tentar uma menina depois do Joaquim. É algo a se pensar, mas, por enquanto, eu vou ficar quietinha com Jorge e Joaquim, meus dois bebezinhos", iniciou ela.

Que complementou: "Aproveitar muito eles. Eu queria que Jorge tivesse um parcerinho, e tá tudo bem, por enquanto. Eu não vou querer nem tão cedo. Se for, vai ser mais lá pra frente, quando os meninos tiverem com 2, 3 anos. Mas, agora, eu não penso. Vou dar uma descansada depois de Jorge e Joaquim, vou ficar mais quietinha e cuidar de mim também".

Na legenda, ela ainda adicionou: "A maternidade é linda, mas não é brincadeira não. Quero aproveitar muito eles dois, e cuidar de mim também, ter momento com o papai também".

Como foi o anúncio da gravidez?

O casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou nos stories. Vale lembrar que os dois oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, em Recife.

Leia também: Ary Mirelle encanta ao mostrar rostinho do segundo filho com João Gomes