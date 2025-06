Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho ganha chá de bebê surpresa; veja como foi

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho compartilhou que ganhou um chá de bebê surpresa para seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho

A influencer e ex-BBB Carol Peixinhousou as redes sociais para compartilhar que ganhou um chá de bebê surpresa para seu primeiro filho, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. A celebração aconteceu neste domingo, 29.

Na publicação, ela contou que as convidadas a surpreenderam. A mamãe de primeira viagem achava que estava indo apenas almoçar, sem saber que o destino era, na verdade, a festa. "Aqui eu achava que estava indo almoçar. Ahh, que emoçãooo! Meu chá surpresa. Obrigada a todos os envolvidos, especialmente à minha cunha perfeitona por organizar tudo com tanto amor!", escreveu ela, se referindo a cunhada Ellen Barbosa, irmã de Thiaguinho.

E Isabella Cecchi, ex-participante do BBB 19, esteve entre as convidadas. Em uma publicação nas redes sociais, ela exibiu registros do dia especial. “Dia de chá do Bento… e meu coração transbordou de amor por ver você vivendo esse momento tão especial e sonhado. Você que esteve comigo nos momentos mais importantes da minha vida, agora é sua vez de ser celebrada. Você é única, forte e já é uma mãezona! O baby Bento já é muito amado por mim. Te amo, amiga! Conte sempre comigo”, declarou.

Veja os registros:

Há quanto tempo Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos?

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos há mais de três anos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022, ao publicar a primeira foto juntos nas redes sociais. Antes disso, já circulavam rumores de que viviam um affair desde 2021, embora nada tivesse sido confirmado oficialmente. Desde que oficializaram a relação, em 2022, os dois seguem inseparáveis.

Noivos, Carol e Thiaguinho ainda não se casaram de forma oficial. Em 2024, ela contou sobre o desejo de subir ao altar. “Como qualquer outro relacionamento que tem quereres, amor, que é seguro, queremos ampliar isso, formar nossa família. Casar está super nos nossos planos”, contou ela ao programa "Espelho Amigo".

Leia também: Carol Peixinho destaca barrigão de grávida em look justo ao lado de Thiaguinho