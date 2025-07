Grávida de Nattan, Rafa Kalimann faz confissão: 'Desafiadores'

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais neste sábado, 19, para fazer um balanço sobre a atual fase de sua vida

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais neste sábado, 19, para fazer um balanço sobre a atual fase de sua vida. Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, ela detalhou como foram os últimos dias de gestação.

Na gravação, ela contou: "Fazendo prova de roupa pra semana... feliz que estou conseguindo voltar com ânimo e sem enjoos pra minha rotina de trabalho que eu amo. Meus primeiros meses não foram muito produtivos, foram desafiadores com as mudanças da gravidez...", confessou.

Vale lembrar que Rafa Kalimann decidiu não revelar o período da gestação. A informação foi confirmada por Nattan durante uma entrevista ao portal LeoDias: "Se ela quiser falar, acho que em algum momento ela vai falar nas redes sociais ou pra alguém, mas ela me pediu isso, então eu acho que eu vou respeitar", declarou o cantor, ressaltando que a vontade da companheira será atendida.

Rafa Kalimann desabafa nos stories do Instagram

Ainda nos últimos dias, Rafa Kalimann mostrou como está o tamanho de sua barriga. No vídeo compartilhado em seu perfil, ela mostrou registros do seu dia de folga na companhia do parceiro. "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais", contou ela na legenda da publicação. Nos comentários, Nattan reagiu: "Como é gostoso viver cada momento com vocês. Amo vocês", escreveu ele. Veja!

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Em junho deste ano, anunciaram a gravidez e, pouco depois, fizeram um chá revelação intimista, ao lado de familiares e amigos, onde descobriram que estão esperando uma menina, que se chamará Zuza.

