Grávida de gêmeos, ex-BBB Paulinha Leite revela os nomes dos bebês

Ex-participante do BBB 11, Paulinha Leite e o marido esperam gêmeos: um menino e uma menina. Saiba os nomes escolhidos para os bebês

Ex-participante do BBB 11, Paulinha Leite e o marido, o norte-americano Dakota Ballard, fizeram um chá revelação no último sábado, 24, e anunciaram que esperam gêmeos: um menino e uma menina. Ela também revelou os nomes escolhidos para os bebês.

"Foi com esse vídeo no telão que anunciamos ontem que eram gêmeos. Primeiro, revelamos o sexo de um deles normalmente, como se fosse único (já postei o vídeo), e descobrimos que seria o Ethan. Depois, fingimos que as avós e a Dinda iam fazer uma surpresa para a gente com esse vídeo, e nele anunciamos que ainda faltava descobrir o sexo de mais um bebê (também já postei o vídeo), e descobrimos que seria a Luz", compartilhou.

Como foi o chá revelação?

O tema da festa foi Safari do Reino Encantado. Antes da revelação, os convidados puderam escolher entre pulseiras rosas e azuis para fazer suas apostas, que também eram fixadas em um quadro decorado com balões brancos.

Primeiro, ela revelou que será mãe de um menino. A revelação veio por meio de fogos azuis."O momento mais esperado das nossas vidas! Deus nos confiou um presente tão precioso, e hoje o amor tomou forma, cor e nome. Uma nova vida está a caminho… e nós estamos completamente apaixonados!", postou ela, ao compartilhar o vídeo do dia especial.

Após revelar os fogos azuis, os convidados foram surpreendidos com uma fumaça rosa. "Quando achávamos que as surpresas já tinham acabado, o coração bateu mais forte: não é apenas um, são dois! E entre eles, uma menininha! Nosso amor agora se multiplica em dose dupla! Nossa Luz", disse ela ao compartilhar o vídeo do momento.

