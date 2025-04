Grávida de 8 meses, Bia Miranda dá entrada no hospital e conta o que aconteceu

Bia Miranda deu entrada no hospital para dar à luz Maysha, sua segunda filha. A pequena é fruto do relacionamento dela com Samuel Sant'Anna

A influenciadora digital Bia Miranda deu entrada no hospital para dar à luz Maysha, sua segunda filha. Na manhã desta quarta-feira, 23, a ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, dividiu com o público que sua bolsa estorou. A pequena, que é fruto do relacionamento dela com Samuel Sant'Anna, estava prevista para nascer entre o final de maio e o começo de junho.

“Gente, a bolsa estourou. Estou sem reação, a gente está indo pro hospital”, iniciou ela, que em seguida contou que já estava a caminho do hospital. Pouco depois, ela mostrou que já estava na unidade médica e atualizou: “Realmente a bolsa estourou e eu ainda não tô sentindo sentindo muita dor. Agora o médico vai vir aqui me ver”.

Em seguida, contou que foi pega de surpresa com o nascimento da filha. "Gente, olha. Mano, como eu não esperava a Maysha nascer agora de oito meses, mano, eu não tenho um videomaker pra gravar lá o parto. Cara, tipo, a bolsa dela que eu mandei fazer não chegou. Tipo, dá pra chegar. Ia chegar esse mês, e a água, gente, não para de cair água, não para de sair água", desabafou.

Após conversar com o médico, ela contou que estava com 3 centímetros de dilatação. "A Maysha é bem pequena. Mas vai correr tudo bem. Ele falou que está saindo muito líquido e agora vão me levar para o quarto. Eu não sei se eu fico feliz, preocupada ou triste. Está muito cedo para ela nascer. Eu to com medo. Mais medo do que quando foi o Kaleb", confessou.

Vale lembrar que Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de 8 meses, fruto da antiga união com DJ Buarque. Maysha, a caçula da famosa, é filha da jovem com Samuel Sant'Anna, seu atual companheiro. Recentemente, ela rebateu as especulações de que não estaria grávida, uma vez que ainda não é possível notar a barriga. Bia Miranda ainda reforçou que o fato de não ficar com barrigão tem a ver com a genética.

