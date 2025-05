Grávida, Dani Calabresa revela o nome de seu primeiro filho

Fim do mistério!

Após suspense, a humorista Dani Calabresa e o marido, Richard Neuman, revelaram como o primeiro filho do casal se chamará; confira

Fim do suspense! Após entregar algumas dicas, a humorista Dani Calabresa finalmente revelou qual o nome escolhido para o primeiro filho. A novidade foi compartilhada pela artista junto com o marido, Richard Neuman, através de um vídeo divertido.

No registro publicado nas redes sociais, o casal, que já havia contado que o nome do bebê seria inspirado em um personagem da Disney, revelou que o pequeno se chamará Bernardo . A escolha aconteceu através do filme infantil 'Bernardo e Bianca'.

"É o Bernardo! Olha aqui, que coisa mais bonitinha. Quem acertou?", declarou a mamãe de primeira viagem. Ainda durante o vídeo, Dani Calabresa e Richard explicaram a escolha do nome.

"Qual é o significado de Bernardo? Aqui, ele é forte como um urso. Os significados atrelados ao nome Bernardo evocam força e destreza. Isso acontece, pois o nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos ‘ber’, que quer dizer ‘urso’, e ‘hart’, que significa ‘forte'", revelou o casal.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Ah, Bernardo já é muito amado por todo o Brasil", escreveu uma seguidora. "Que nome mais lindo! To toda emocionada aqui! Vocês merecem muito todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo", disse outra. "Ah que fofura. Que Ber venha com muita saúde! Já amamos o baby calabresa", falou uma terceira.

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa anunciou a primeira gravidez em janeiro deste ano! Ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

"Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", disse ela na legenda.

Para conseguir engravidar, a famosa congelou seus óvulos e realizou uma fertilização in vitro. Pouco tempo após anunciar a gestação, os papais realizaram um chá revelação e descobriram que terão um menininho. O bebê, no entanto, ainda não teve o nome revelado.

Além disso, a famosa revelou que não tinha o sonho de ser mãe, mas que esse desejo aumentou após ela conhecer o marido.

