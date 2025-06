Grávida, Dani Calabresa completa 9 meses e exibe o barrigão

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar o tamanho de sua barriga de grávida

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. A apresentadora está no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho, que vai se chamar Bernardo, e é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman.

Enquanto se preparava para uma gravação, ela apareceu de roupão e mostrou o tamanho da barriga. "Nove meses e gravando", contou ela, que focou na barriga. Já nesta terça-feira, 17, ela compartilhou registros do último ensaio gestante que realizou.

Na publicação, Dani mostrou a tela de um notebook com dois registros do ensaio, nos quais aparece sorrindo, de braços cruzados, usando um blazer listrado preto e exibindo o barrigão. "Não vejo a hora de mostrar pra vocês. O ensaio de fotos mais recente da pança TÁ TÃO LINDOOOOOO", escreveu na legenda.

Dani Calabresa - Foto: Reprodução/Instagram

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa anunciou a primeira gravidez em janeiro deste ano. Para contar a novidade aos fãs, ela compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

"Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", disse ela na legenda.

Já o nome do bebê foi revelado pela artista junto com o marido, Richard Neuman, através de um vídeo divertido. No registro publicado nas redes sociais, o casal, que já havia contado que o nome do bebê seria inspirado em um personagem da Disney, revelou que o pequeno se chamará Bernardo. A escolha aconteceu através do filme infantil Bernardo e Bianca.

