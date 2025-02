Grávida da segunda filha, Bruna Biancardi exibe barriguinha em nova foto

Tá crescendo! Bruna Biancardi encantou ao mostrar a barriguinha da segunda gestação com Neymar Jr; casal está à espera de Mel

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! Neste sábado, 8, a companheira do jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma nova foto encantadora da barriguinha de grávida, que já está aparecendo.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou um registro onde aparece usando a parte de cima de um biquíni amarelo e uma calça branca. Mostrando que a silhueta tem mudado a cada dia que passa, a influenciadora foi fotografada com o botão da peça de roupa aberta para melhor conforto.

Esbanjando alegria, a famosa posou sorridente para a câmera enquanto acariciava um pônei que, assim como ela, também está gestando. "Pônei gravidinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Bruna Biancardi compartilhou uma sequência de fotos fofíssimas da primogênita, Mavie, de 1 ano. Sempre carismática, a pequena foi clicada brincando na areia. Vale lembrar que a influenciadora digital e Neymar Jr estão à espera de mais uma menina, que se chamará Mel.

Além das duas herdeiras com Bruna Biancardi, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 7 meses, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly. Recentemente, em sua apresentação oficial ao Santos, Neymar posou ao lado dos três filhos.

Bruna Biancardi exibe barriguinha de grávida e fotos de Mavie - Reprodução/Instagram

Mavie esbanja fofura na Vila Belmiro

O dia 5 de fevereiro de 2025 foi especial para Neymar Jr em dose dupla! Além de completar 33 anos de vida, o jogador de futebol fez sua reestreia no Santos após 12 anos fora do Brasil. O atleta jogou pelo time na Vila Belmiro contra o Botafogo-SP na noite de quarta-feira.

Quem marcou presença no estádio para prestigiá-lo foi a pequena Mavie, de 1 ano, fruto de sua atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a bebê aparece esbanjando fofura ao dar 'tchauzinho' para a torcida do Santos na arquibancada; confira detalhes!

