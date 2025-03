Grávida, Bruna Biancardi mostra tamanho da barriga em dia de praia

À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi aproveitou o feriado de Carnaval com a família na praia

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou o feriado de Carnaval de terça-feira, 4, para curtir um dia de praia em família. Após marcar presença na Marquês de Sapucaí ao lado de Neymar Jr, a famosa deu uma 'pausa' na folia e decidiu descansar.

Por meio das redes sociais, Bruna compartilhou com os seguidores alguns registros do momento de lazer na companhia do jogador de futebol, da filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano, e de outros amigos. A noiva de Neymar ainda aproveitou a ocasião para exibir o tamanho da barriga de sua segunda gestação.

Usando um biquíni de oncinha e uma saída de praia na cor preta, Bruna Biancardi colocou o barrigão para jogo e mostrou o quanto a silhueta tem mudado a cada dia. Esbanjando beleza, a influenciadora se fotografou em frente a um espelho momentos antes de aproveitar o dia ensolarado.

Na sequência, a companheira de Neymar Jr ainda dividiu uma foto da pequena Mavie brincando na areia junto com o pai. O craque ainda foi flagrado construindo um castelo para a bebê em frente ao lago artificial de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr estão à espera de mais uma menina, que se chamará Mel. Além de Mavie e da caçula, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 8 meses, frutos de relacionamentos anteriores.

Bruna Biancardi ganha beijo de Neymar em camarote do Rio

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada dele, a influenciadora digital Bruna Biancardi, escolheram a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada de terça-feira, 4, e acompanharam os desfiles direto de um camarote. E os pombinhos foram clicados em clima de romance pelos fotógrafos que estavam no local.

Grávida de Mel, sua segunda filha com o craque, Biancardi apostou em um vestido curto brilhante na cor prateada, com decote na altura dos seios. Para completar o visual, ela apostou em joias luxuosas; confira os registros do casal!

