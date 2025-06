Grávida, Bruna Biancardi exibe o barrigão em novas fotos de gestante

Esperando o nascimento da segunda filha, Bruna Biancardi compartilha fotos inéditas do seu ensaio de gestante para mostrar o barrigão

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está se aproximando da reta final da segunda gravidez e decidiu compartilhar novas fotos de seu ensaio de gestante. Nesta segunda-feira, 9, ela exibiu as fotos nas quais aparece de moletom branco e com a barriga saliente à mostra.

Ela caprichou nas poses e mostrou toda a sua beleza durante a espera pela segunda filha, que receberá o nome de Mel e é fruto do casamento com Neymar Jr.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a estrela e demonstraram a ansiedade para o nascimento de Mel. “Ansiosa para ver o rostinho da Mel e saber se vamos ter uma versão Bruna ou uma Neymara 2.0”, disse um seguidor. “Muito linda”, afirmou outro. “Você está maravilhosa”, declarou mais um. “Você fica lindíssima grávida”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar

Vale lembrar que Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobriram o sexo da filha, que nasceu em 6 de outubro de 2023. Em novembro do mesmo ano, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz e existiam rumores de traição do atleta.

Nos meses seguintes, eles foram vistos curtindo momentos em família e começaram a surgir rumores de que eles estariam ensaiando a reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho. Em dezembro de 2024, os dois anunciaram que ela está grávida pela segunda vez.

Leia também: Saiba qual é o preço do look de Mavie para dia em parque de diversão